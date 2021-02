Lola Toro parla dels beneficis de meditar segons la ciència

El Grup Iris continua la seva activitat per fer arribar a tota la població en general activitats que ajudin a gaudir d'una vida més saludable. Aquest any han engegat via online, a través de Zoom, una sèrie de tallers per aprendre a meditar, entre altres propostes. Dijous passat, la doctora Lola Toro va oferir una conferència «per poder-nos endinsar en el món de la meditació des de la mirada de la ciència i que ens ajuda a entendre la importància d'incorporar aquesta pràctica en la nostra vida diària i intentar trobar la millor versió del nostre jo» ha explicat la presidenta del Grup Iris, Lídia Albert. «Estem molt contentes per la gran acceptació que ha tingut, ja que érem unes 60 persones connectades i aprofitem per donar les gràcies a la doctora públicament per regalar-nos el seu temps i el seu coneixement, que avui en dia és com regalar or» manifesta Albert.

La doctora Toro conduirà totes aquestes xerrades, que seran els dijous. La propera serà l'11 de febrer a les sis de la tarda.