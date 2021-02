Els efectes del canvi climàtic podrien haver impulsat l'aparició del SARS-CoV-2, el virus que ha provocat la pandèmia de la Covid-19. Ho revela un estudi publicat a la revista 'Science of the Total Environment', on els investigadors defensen que haurien trobat una "primera evidència". El document argumenta que durant el darrer segle les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle han transformat el tipus de vegetació del sud de la Xina, convertint els seus hàbitats naturals en "adequats" per un gran nombre d'espècies de ratpenats. "Aquest punt d'accés global és on podria haver aparegut el SARS-CoV-2", conclou l'estudi.

Concretament, es refereix a la província de Yunnan, juntament amb les regions de Myanmar i Laos. És en aquestes zones on els efectes del canvi climàtic – augment de temperatura, llum solar i diòxid de carboni – han influït en el creixement de plantes i arbres de la zona. Així, els hàbitats naturals de matolls tropicals s'han convertit en sabanes i boscos caducifolis.

A l'estudi s'explica que unes 40 noves espècies de ratpenats s'han traslladat a la zona. Un dels investigadors, el doctor Robert Beyer, defensa la importància a l'hora de determinar "la distribució global" de les espècies com a "resultat" del canvi climàtic. Un fet que els permet "comprendre" i "reconstruir" el brot de Covid-19.

El document recorda que la població mundial de ratpenats porta al voltant d'uns 3.000 tipus diferents de coronavirus. "La majoria d'aquests no poden afectar els humans, però és molt probable que d'altres sí", remarca l'estudi. És per això que els seus firmants insten els responsables polítics a "reconèixer" el paper del canvi climàtic en els brots d'algunes malalties i "abordar-lo" a través dels programes de recuperació econòmica de la Covid-19. "Hauria de ser un toc d'atenció urgent per frenar les emissions globals", apunten.