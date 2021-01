És necessari portar la mascareta per practicar una activitat física: sí o no?

És necessari portar la mascareta per practicar una activitat física: sí o no? FREEPIK

Se n'ha parlat moltíssim i, d'opinions, n'hi ha de tots colors: que t'ofeguen, que milloren el teu rendiment, que només te l'has de posar si estàs a prop d'altres persones, que l'has de portar ben posada encara que et trobis a una distància de vint metres del següent corredor... parlem de mascareta i esport.

Les noves restriccions han obligat, de nou, a tancar gimnasos i a suspendre bona part de la competició esportiva, però l'activitat física no cal interrompre-la i, per això, cal estar ben informat quan es tracta de parlar d'unes mesures de protecció personal que s'han de seguir sempre, mentre duri la pandèmia per coronavirus. Resulta que la Societat Espanyola de Medicina de l'Esport i el Consell General de Col·legis Oficials de Metges s'han pronunciat, recentment, a través d'un comunicat que ha aconseguit desentranyar l'embolic que hi havia amb les mascaretes associades a l'esport. Una de les conclusions principals que se'n desprèn és que és indispensable el seu ús, però tenint en compte algunes puntualitzacions i per diversos motius.

La pandèmia està tenint una evolució altament desfavorable que obliga a prendre mesures per frenar l'expansió de la malaltia, mesures que, en alguns casos, poden resultar incòmodes i poc agradables.

Cristina Mitre, periodista especialitzada en bellesa i salut, podcaster i autora de diversos llibres, entre ells el supervendes Mujeres que corren (Col·lección Clásica, 2016), ha fet un resum fantàstic del comunicat oficial al seu compte d'Instagram.

En primer lloc, juntament amb la recomanació de les mesures de protecció per prevenir el contagi de la Covid-19 (distància social, rentat freqüent de mans...), cal afegir l'ús de mascareta a la pràctica esportiva, molt especialment en recintes tancats i en activitats de contacte físic.

Segon punt. Esports, sobretot aquells que són de lluita i els d'equip, tenen un contacte estret entre els esportistes, no només en les competicions sinó també durant els entrenaments. Cal tenir present que aquest contacte afavoreix la propagació de la infecció entre esportistes portadors simptomàtics o asimptomàtics, i, per tant, en aquests casos és recomanable portar la mascareta.

El tercer aspecte a valorar (i també el quart), segons recull Cristina Mitre en el seu resum, és que, en espais tancats, cal tenir en compte l'increment de la ventilació pulmonar per l'esforç. Dels 6-7 litres que ventilen els pulmons en repòs, es pot passar a ventilar 100- 150 litres per minut en esforç intens. En aquest sentit, en un recinte tancat, si un d'aquests esportistes fos portador del coronavirus, amb tota probabilitat contagiaria alguns o tots els seus companys.

Cinquè apartat i molt important: no hi ha cap evidència que l'ús de la màscara quirúrgica tingui efectes perjudicials per a la salut. No s'ha constatat cap efecte secundari amb l'ús de la mascareta, en repòs ni en exercici, sempre que es faci servir d'una manera adequada.

Punt sis. A l'espera de nous resultats, l'ús de la mascareta quirúrgica, en una prova d'esforç màxima, no disminueix els paràmetres cardiorespiratoris, metabòlics i de rendiment de l'esportista, encara que sí que afecta els paràmetres de confort.

La mascareta FFP2 en prova d'esforç màxima afecta, però, significativament els paràmetres de confort, cardiorespiratoris, metabòlics i de rendiment de l'esportista.

I, per completar el resum, és recomanable utilitzar mascareta nova en cada sessió d'entrenament o competició i canviar la mascareta en cas que s'humitegi o s'embruti.

Missatge adreçat als runners

Cristina Mitre, a més, com a impulsora d'un moviment de runners que ha influït moltíssim entre moltes dones, es permet fer una crida a la responsabilitat de tots els ciutadans, incloent-hi els esportistes, perquè es preocupin d'extremar les mesures de prevenció amb l'objectiu d'impedir que el virus de la Covid-19 se segueixi propagant.

«Demano als corredors que, si us plau, encara que no estiguem obligats a córrer amb mascareta a l'aire lliure, per una qüestió de civisme, en fem ús, si no es pot respectar la distància de seguretat de dos metres amb la resta de persones que caminen o passegen al nostre costat», aconsella la periodista especialitzada en bellesa i salut, la qual també observa: «Hi ha centenars de llocs per córrer. Per això, és bo que escollim aquells en què no hi ha tanta gent. Per sortir i tornar a casa, posem-nos la mascareta i baixem el ritme. Fem que la resta se senti segura al nostre costat».

El gimnàs a casa

L'esport és una activitat altament sol·licitada per la població i que si bé ofereix grans beneficis per a la salut, des del punt de vista de la infecció per coronavirus, té dos enormes inconvenients en la transmissió, que són el contacte i la proximitat física entre els esportistes i l'elevat increment de la ventilació pulmonar.

La pràctica individual pot ser una bona sortida. Partint de la premissa que l'esport és salut, hi ha experts que consideren que, en els temps que corren, com a complement a l'activitat física que es practica a l'aire lliure o en espais tancats, també val la pena aprofitar l'entorn domèstic per crear el propi gimnàs. Sempre cal mantenir-se en forma, encara que hagi de ser de manera excepcional. No penseu que heu de passar un nou confinament sense fer esport. Aquesta ha de ser, sens dubte, una rutina molt saludable i que no cal deixar de banda, també per una qüestió d'higiene mental.