El decàleg per tenir cura de la salut dels nostres peus quan fa més fred

Els nostres peus poden quedar ressentits de la fred si no els prestem la suficient atenció. Per evitar problemes de salut que podrien arribar a afectar altres parts del nostre cos, és important que seguim certes recomanacions, com el decàleg que ha elaborat el Col·legi Oficial de Podologia de la Comunitat de Madrid.

Cinc coses que hauríem de fer

El més important, sempre, és saber triar un bon calçat. Cal que sigui de la talla correcta. A més, hauria de ser de materials naturals, transpirable, impermeable i amb sola antilliscant.

En segon lloc, és molt important utilitzar mitjons de fibres naturals, que permetin una bona transpiració i evitin l'excés de sudoració. També és necessari dur a terme unes cures d'higiene diàries: rentar-nos amb sabó neutre, eixugar suaument i hidratar. D'altra banda, és important incrementar el consum de certs aliments i beure molta aigua. Una correcta hidratació ajudarà la nostra circulació i evitarà que els nostres peus es refredin. Finalment, és recomanable anar cada sis mesos o, almenys, un cop a l'any a la consulta del podòleg.

Cinc coses que no hem de fer

De la mateixa manera que és important saber triar un bon calçat, en l'època hivernar és fonamental evitar fer servir calçats que no tinguin sola antilliscant i que no siguin impermeables. En el cas de les sabates de taló, a més, cal procurar que no superin els 7 centímetres i que el taló sigui el més ample possible.

Si arribem a casa amb els peus freds, hem d'evitar apropar-los a focus de calor directes. Els canvis bruscos de temperatura sempre són desaconsellables. Estar molt de temps amb els peus immobilitzats també pot afectar-los de forma negativa. A més, així com alguns aliments són positius, altres productes com l'alcohol, la cafeïna o el tabac poden afectar-nos negativament. En darrer lloc, tot i que sempre és important evitar les males pràctiques esportives, ara, hem de prestar encara més atenció a la forma de realitzar els exercicis, ja que la fred pot augmentar la facilitat de lesionar o causar certes alteracions biomecàniques.