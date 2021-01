El Rotary Club dona suport a la Fundació Roses Contra el Càncer

«El càncer no coneix de pandèmies, no s'atura i no ens hem d'oblidar d'això. Ara estem lluitant contra la Covid-19, però el càncer segueix el seu camí i hem de continuar sent solidaris i ajudar una entitat com la Fundació Roses Contra el Càncer», ha manifestat el president del Rotary Club Roses-Empuriabrava, Ramon Falgàs, amb motiu de la donació de 800 euros que ha fet a la presidenta de la Fundació, Núria Páramo.

La Fundació ha agraït aquest gest solidari manifestant que és una ajuda molt important en un any tan complicat com aquest, que a causa de la crisi sanitària no ha permès realitzar gairebé cap acte per poder recaptar diners. «Actualment tots aquests gestos de solidaritat i generositat són molt importants per a nosaltres».

Els diners rebuts del Rotary Club aniran destinats a poder continuar amb els projectes que ofereixen als malalts i familiars oncològics. Cada any l'entitat fa un donatiu a La Fundació Roses contra el càncer amb motiu del seu sopar benèfic tot i que el 2020, no es va poder fer per la situació sanitària.

A la trobada, també va assistir-hi la primera dona que forma part de la Junta del Rotary Club Roses-Empuriabrava en els seus 32 anys d'història, Mercè Blanco, la qual ha volgut recordar que «el Rotary és una entitat filantròpica que té com a objectiu ajudar als que més ho necessiten de tot el món, com a exemple a Nigèria, on el Rotary ha aconseguit, amb les seves aportacions, eradicar la poliomielitis». Amb els desafiaments que planteja als programes de vacunació la pandèmia de Covid-19, és encara més important que Rotary continuï creant consciència i recaptant fons per a l'eradicació de la pòlio, assenyalen des de l'entitat.

El Rotary Club segueix amb la seva tasca d'ajudar les entitats locals i recentment també ha fet una donació a Càritas Parroquial de Roses, de mil euros, «una contribució que ens ajuda a lluitar contra l'increment de situacions generades a causa de la pandèmia i a donar veu i resposta a les famílies més vulnerables de la societat».