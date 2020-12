El Banc de Sang activa la campanya de Nadal per garantir les reserves

El Banc de Sang ha activat, aquests dies, la campanya de Nadal per garantir la sang a més de dos mil malalts dels hospitals catalans. L'objectiu és animar a tothom a donar sang aquests dies ja que les darreres setmanes de desembre i la primera de l'any sempre és l'època en què les donacions baixen al voltant del 25%.

Aquest Nadal, a més, tots els donants podran enviar una postal personalitzada al seu entorn tot felicitant les festes i animant a donar sang. Durant les campanyes de donació, a més, rebran una postal que podran escriure i compartir amb qui vulguin i, a través del web donarsang.gencat.cat/nadal, es poden personalitzar diferents postals digitals i enviar-les.

Tenint en compte que les darreres setmanes de l'any són les més crítiques, juntament amb el mes d'agost perquè el nombre de donacions disminueix més, per això és important la sensibilització. Es dona la circumstància que aquest 2020 les necessitats de sang, a més, són superiors a altres anys. Les transfusions per malalts de Covid i les intervencions i tractaments ajornats en l'inici de la pandèmia han fet que, cada dia, siguin necessàries més de mil bosses de sang als centres hospitalaris.

També cal tenir en compte que en les èpoques de menys donacions, la principal necessitat són les plaquetes, que, de fet, són les que caduquen més ràpid: just als cinc dies. Per això és necessari mantenir un ritme constant de donació durant el Nadal. El Banc de Sang, doncs, ha programat diferents col·lectes aquests dies, concretament unes dues centes. A les comarques gironines, l'únic punt on es pot fer donació sempre és el Banc de Sang de l'Hospital Universitari Josep Trueta.

Per donar sang o plasma es poden consultar els punts de donació més propers i reservar hora al web donarsang.gencat.cat. Per donar sang només és necessari ser major d'edat i menor de 70 anys, pesar 50 quilos o més i, en cas de ser dona, no estar embarassada. Per donar sang no cal estar en dejú. De fet, és preferible.

D'altra banda, des del Banc de Sang també es fa incís en la importància de donar plasma. A Catalunya només es produeixen el 35% de les immunoglobulines que necessiten rebre els pacients dels hospitals de casa nostra. Això significa que falten molts donants per a cobrir els tractaments necessaris.

En aquest sentit es necessiten 40.000 donacions de plasma cada any i actualment només se'n recullen la meitat. Per això s'han de comprar medicaments fets amb plasma a l'estranger.

Del plasma se n'extreuen aquestes proteïnes que són vitals per a alguns malalts. En la darrera dècada, ha augmentat molt la quantitat de tractaments amb immunoglobulines -les defenses o anticossos que genera el nostre sistema immunològic quan detecta un element extern al nostre organisme- que reben alguns pacients com ara els que pateixen immunodeficiències primàries o algunes malalties autoimmunes i, no obstant això, el nombre de donants de plasma no ha crescut proporcionalment.