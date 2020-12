La beguda que has de prendre abans d'anar a dormir per eliminar el greix abdominal

La beguda que has de prendre abans d'anar a dormir per eliminar el greix abdominal FOTO: TRUCOS ADELGAZAR

Lidiar amb aquell quilet que ens sobra a la cintura no és gens fàcil. Amb dieta i exercici podem perdre pes, però reduir el greix abdominal és una tasca més complicada. Els nutricionistes i preparadors físics coincideixen a afirmar que per eliminar la "panxeta" la clau rau en l'alimentació. A continuació, t'expliquem què pots prendre abans d'anar a dormir per ajudar l'organisme a cremar el greix de l'abdomen i aconseguir aplanar el ventre.

Per eliminar les toxines del cos i accelerar el metabolisme perquè cremi més greix és útil practicar el que es coneix com a "desintoxicació". Tot i que el cos pot eliminar les toxines dels aliments de manera natural, també se'l pot ajudar amb l'alimentació. L'abundància de toxines al cos es tradueix en cansament i en una pell i un cabell apagats, sense vida. A més, aquestes toxines també causen augment de pes, sobretot al voltant de la zona de l'abdomen. Per aquest motiu, la dieta de desintoxicació és rellevant.

A més de dur una dieta saludable, rica en fruites i verdures i quants menys aliments processats possibles millor, hi ha una beguda que pots prendre per depurar i perdre part del greix que s'acumula a l'abdomen .

Beguda desintoxicant

Per preparar aquest liquat només cal barrejar tots els ingredients de la llista per batre'ls i prendre la beguda abans d'anar a dormir. La clau és ingerir el batut a la nit perquè faci la seva feina mentre el cos està reposant.

Els ingredients són



Mig got d'aigua

Una llimona

Un cogombre

Una cullerada de suc d'àloe vera

Una cullerada de gingebre ratllat

Un ram de julivert



La idea és que la barreja quedi homogènia. Si no tens algun dels ingredients (com el suc d'àloe vera) no passa res.

Si et preocupa el gust, sempre pots afegir-hi una mica de canyella per endolcir-ho.

A la beguda cal sumar-hi, per descomptat, l'exercici. Els abdominals són els teus aliats si vols reduir l'abdomen, però alerta que n'hi ha de molts tipus! Per reduir el greix de la panxa els més recomanats són els abdominals hipopressius.