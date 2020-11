Perfil del pacient amb Covid: 55 anys i amb pneumònies tractades a casa

Un estudi elaborat entre març i maig al CAP Roger de Flor de Barcelona mostra que el perfil de pacient amb Covid-19 diagnosticat a l'atenció primària en la primera onada és el d'una persona de 55 anys amb pneumònies tractades de forma domiciliària. El treball ha recollit informació de 1.209 pacients, dels quals 13 tenien menys de 15 anys i van ser seguits pel servei de pediatria. La majoria de pacients, un 82,9%, tenien menys de tres factors de vulnerabilitat. Només el 3,7% dels pacients va requerir ingrés i es van diagnosticar un 3,9% de pneumònies. El temps de seguiment ambulatori del pacient va ser de 46,4 dies. Es va fer la prova PCR només al 34,9% dels pacients (422). D'aquests, el 12,9% va donar positiu.

A més, es va fer una radiografia de tòrax al 11,8% dels pacients, el que va permetre diagnosticar 47 pneumònies. D'aquests 47 pacients, només el 15,6% va requerir ingrés hospitalari, mentre que a la resta se'ls va fer seguiment des de l'atenció primària.

Un 18,11% vivia a residències i un 2,5% vivia sol. Com és lògic, els pacients de residències presentaven major edat i major nombre de factors de risc. També un major percentatge de PCR positives, en part perquè quan es van començar a fer aquestes proves es van prioritzar en aquest col·lectiu.

Lluís Cuixart, un dels autors de l'estudi i metge de família de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), ha constatat que l'estudi mostra la realitat del seu CAP durant els tres mesos inicials de màxima afectació pandèmica, on no hi havia proves complementàries per confirmar el diagnòstic de Covid-19. "Tenim clar que van existir pacients diagnosticats incorrectament com a covid-19, i pacients que sí que van tenir-ho, però que no es van diagnosticar correctament".

Això, continua Cuixart, pot disminuir la validesa interna de l'estudi des d'un punt de vista merament científic, però reprodueix la realitat viscuda pels professionals de l'atenció primària i ha servit per modificar els protocols i fer ara un diagnòstic correcte del virus, ja sigui amb PCR o amb test antigènics ràpids.