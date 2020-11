Salut allarga el termini de vacunació de la grip i fa una crida especial als grups de risc

El Departament de Salut ha engegat la campanya #Capfred per conscienciar la ciutadania que enguany, en plena pandèmia de la Covid-19, és més important que mai la prevenció de la grip i d'altres malalties respiratòries d'hivern. Sovint presenten símptomes similars que poden generar consultes que provocarien la sobrecàrrega del sistema sanitari i empitjorarien el nivell de qualitat de l'assistència sanitària, cosa que acabaria afectant més o menys directament a la salut de tota la població.

Per això, el Govern ha reforçat la campanya de vacunació de la grip, que va començar el 15 d'octubre, per tal de minimitzar el seu impacte. La campanya ha obtingut una resposta favorable entre la població i per aquest motiu la vacunació de la grip s'allarga també durant el mes de novembre a l'Alt Empordà en diferents municipis com Figueres (a La Cate fins al 27), a Roses (al Teatre fins al dia 18) i a Empuriabrava (a l'OMAC fins al dia 17). L'objectiu és rebaixar la pressió assistencial i «cobrir la demanda que s'ha incrementat», assenyala Noemí Roura, referent de vacunes, de l'atenció primària a Figueres.

Cal destacar que enguany la campanya va avançar el seu inici respecte a l'any passat, s'han adquirit més vacunes que el darrer hivern i s'han habilitat 635 espais comunitaris annexos als CAP –com ara centres cívics, casals o biblioteques– on els equips d'atenció primària vacunen seguint totes les normes de seguretat i higiene necessàries per evitar contagis.

Per a les persones que estan dins els col·lectius de risc, vacunar-se de la grip és la millor estratègia per evitar la malaltia i la coinfecció amb la Covid-19, recalca Roura i «per aquest motiu es fa una crida especial a aquest col·lectiu».

Diversos estudis assenyalen que la vacunació contra la grip podria associar-se a un menor nivell de gravetat i de mortalitat per coronavirus. Per això, aquest any més que mai, és fonamental que ho facin, a banda de continuar seguint les mesures de seguretat: mantenir la distància, rentar-se les mans sovint, fer servir la mascareta, ventilar els espais tancats i reduir l'activitat social presencial.

Com és habitual, es recomana vacunar-se de la grip a les persones de més de 60 anys, a les dones embarassades i en període puerperal, als infants d'entre 6 mesos i 2 anys amb antecedents de prematuritat, a les persones amb problemes de salut crònics o que la grip pugui agreujar –com ara obesitat mòrbida o hipertensió–, i al personal sanitari. També s'inclouen entre els grups prioritaris a vacunar els professionals sociosanitaris i de serveis essencials, les persones que cuiden persones amb alguna afectació de risc i, per primera vegada, els docents, per la seva consideració de personal essencial. Aquest any, però, la campanya està oberta a la població en general.

Vacunes administrades



La campanya ha vacunat, fins al 16 de novembre, 880 persones a Bàscara; 1.154 a la Jonquera; 1.295 a Llançà; 4.164 a Roses; 2.103 a Vilafant, i 5.709 a Figueres. El total suma 15.016 persones vacunades, una xifra que evidencia l'increment d'enguany respecte a les 9.600 persones vacunades el 2019. A aquesta xifra, cal sumar-hi les vacunes administrades a l'ABS l'Escala on, l'octubre del 2020, s'han vacunat 717 persones. Del novembre d'aquest any no es tenen dades fins que es tanqui el mes. El 2019, l'ABS l'Escala va vacunar 2.811 persones de la grip.