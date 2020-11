Diabetis i retinopatia diabètica: preguntes i respostes per als pacients

Atesa l'elevada incidència de complicacions oculars entre la població diabètica del nostre país, cal destacar la importància de la prevenció i de control estricte de la malaltia i de la visió. El doctor en Optometria Ahmad Zaben, director d'Optipunt, recomana realitzar revisions oculars per la detecció precoç i avançada de la retinopatia diabètica amb la tomografia de coherència òptica robotitzada.

Coincidint amb el Dia Mundial de la Diabetis, que se celebra el 14 de novembre, Optipunt organitza, per a aquest col·lectiu, revisions oculars i sessions informatives sobre l'estreta relació entre diabetis i retinopatia diabètica, una de les principals causes de pèrdua severa de visió en edat laboral.

Les preguntes més freqüents dels seus pacients durant les consultes són diverses. Us oferim un resum d'aquestes.



La diabetis causa problemes a la retina amb el que col·lectivament es denominen anomalies microvasculars. Els petits vasos sanguinis desenvolupen microaneurismes i vessar sang. Creixement de nous vasos sanguinis (neovascularització) passa. Desafortunadament, aquests vasos sanguinis són febles i també tenen fuites. Aquestes fuites (hemorràgies) poden provocar danys irreversibles a la retina i pèrdua permanent de la visió. Els pacients amb diabetis controlada obtenen millors resultats que aquells amb diabetis no controlada. No obstant això, fins i tot una persona que està sota control perfecte de la diabetis, pot desenvolupar retinopatia diabètica, d'aquí la necessitat d'exàmens de retina anuals.

Aquesta és una gran pregunta! Sí, les persones amb diabetis tenen més probabilitats de contraure infeccions bacterianes, inclosa la conjuntivitis bacteriana i / o mussols palpebrals. La diabetis afecta el sistema autoimmune i redueix la resistència a les infeccions. Els diabètics poden utilitzar lents de contacte? Sí, la majoria de les persones amb diabetis poden usar lents de contacte. Han de ser recomanats pels professionals de salut visual adequadament per garantir que els ulls de l'usuari es mantinguin segurs i sans. Això vol dir fer servir les lents correctes, el sistema de cura correcta i tenir visites regulars per controlar la salut ocular i la visió.



Els ulls són els únics òrgans del cos que tenen finestres (les pupil·les) per veure l'interior i esbrinar què està passant. Un examen d'ulls dilatats realitzat pel seu oftalmòleg pot ajudar a detectar i diagnosticar canvis menors que poden ajudar. En el nostre centre disposem d'última tecnologia per a la detecció precoç mitjançant la retinografia i tomografia de coherència òptica que no requereix dilatació, és realment una ullada a l'interior del seu ull en 3D.



La diabetis també pot provocar fuites dels vasos sanguinis en els ulls, el que provoca cicatrius i pèrdua de la visió. És molt important que els pacients diabètics consultin el seu professional de visió com a mínim un cop a l'any i fer un fons d'ull.



Els nivells de sucre en sang fluctuants i la visió fluctuant estan connectats, perquè hi ha una correlació entre el canvi en els nivells de sucre en sang i la capacitat del cristal·lí de l'ull per mantenir un enfocament nítid. Així no es podrà corregir adequadament la seva visió fins que els seus nivells de sucre en sang romanguin estables. En general, es pregunta a tots els pacients sobre l'estabilitat del seu nivell de sucre, no receptem ulleres a un diabètic, si els sucres no estan sota control.



Els símptomes més importants són: Visió fluctuant. Taques i flotadors oculars. Desenvolupament d'un escotoma o ombra en el teu camp de visió, visió borrosa i / o distorsionada. Anomalies corneals com cicatrització lenta de ferides a causa d'abrasions corneals. Visió doble. Dolor d'ull. Problemes de visió de prop no relacionats amb la presbícia. Cataractes.



Per prevenir o evitar que les malalties diabètiques de l'ull progressin, cal controlar els factors clau del maneig de la diabetis: control de fons d'ull, la pressió arterial i el colesterol; i deixi de fumar, faci esport.