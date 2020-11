La vacunació antigripal entre majors de 65 anys de l'Escala creix en un 16 %

La campanya de vacunació contra la grip per la població més gran de 65 anys de l'Escala, que per primer cop s'ha fet amb un dispositiu de 6 dies de durada a la sala polivalent municipal, ha arribat a 941 persones. Això significa que s'ha superat en un 16 % la xifra de vacunació d'aquest col·lectiu en finalitzar la campanya del 2019. Aquesta dada de més de 900 persones representa que la meitat del cens de majors de 65 anys de l'Escala s'han posat la vacuna antigripal.

Per franges d'edat, en la que hi ha hagut més creixement respecte a l'any passat és la de 66 a 70 anys, amb un increment del 45 %. Seguidament, destaca el grup d'edat de 71 a 75 anys, amb una pujada del 42 %. En canvi, a partir dels 81 anys s'ha experimentat un lleuger descens, una circumstància que es compensarà amb les vacunacions a domicili per aquest col·lectiu més vulnerable.

Des de l'ABS l'Escala es fa una valoració "molt positiva" de l'experiència i no es descarta repetir-la l'any vinent. I és que a l'increment de la població diana vacunada abans de l'arribada de la fred s'hi suma el fet que s'ha evitat l'afluència de persones al centre d'atenció primària.

Aquesta campanya de l'ABS l'Escala va consistir en vacunar sense cita prèvia les persones majors de 65 anys a la sala polivalent municipal al llarg de 6 dies. Per tal d'evitar aglomeracions, es va assignar un dia a una franja d'edat. La gran afluència de persones, molt per sobre de les expectatives, va provocar que el tercer dia de vacunació s'hagués d'aturar temporalment la campanya per falta de dosis, i que es reprengués al cap d'una setmana.

Pel que fa a les persones de l'Escala d'entre 60 i 65 anys o que són més joves però amb factors de risc (com els infants) la vacunació antigripal es fa al CAP Moisès Broggi amb cita prèvia. En el cas dels usuaris dels vuit dispensaris locals de l'ABS, la vacuna s'administra seguint el sistema dels altres anys: cal demanar hora al consultori local.