Roses continua amb la campanya de vacunació de la grip

La campanya de vacunació contra la grip prossegueix a Roses els dies 12, 13, 16, 17 i 18 de novembre. Cal concertar cita prèvia trucant al CAP de Roses (92 15 37 59), a través de la web de programació de visites de l'ICS, o del canal La Meva Salut.

Enguany la vacunació contra la grip es realitza a Roses, com a la majoria de municipis catalans, fora del centre d'atenció primària per evitar aglomeracions que dificultin l'aplicació de les mesures preventives anticovid. A Roses, l'espai cedit per l'Ajuntament per oferir aquest servei ha estat el Teatre Municipal, on des del passat 20 d'octubre s'estan administrant les primeres vacunes.

La campanya de vacunació antigripal estacional s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip, persones amb malalties cròniques, majors de 60 anys, dones embarassades,... i també a les persones o grups que poden transmetre la grip a persones en situació d'alt risc, com ara els professionals de l'àmbit sanitari i sociosanitari i col·lectius de serveis essencials (bombers, policia, docents, persones que conviuen a la llar amb persones d'alt risc€)