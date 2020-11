Mindfulness, ioga de la felicitat, Qi Gong i taller sensorial, per treballar el cos i la ment

Els quatre municipis de la badia de Roses: l'Escala, Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries i Roses estan a punt d'iniciar una nova edició de la programació d'activitats saludables Sent la Badia, amb activitats per a treballar el cos i la ment durant el mes de novembre i desembre.

En aquesta segona edició es vol potenciar l'oferta d'experiències relacionades amb el benestar i la salut i convertir-les en un atractiu més fora de la temporada d'estiu. La primera de les propostes que s'havia de fer a l'Escala, prevista per al 7 de novembre, Mindfulness a la natura, a càrrec d'Edgar Tar­rés, s'ha traslladat al 5 de desembre, a la mateixa hora, de 5 a 6 de la tarda. També s'ha programat una sessió de ioga de la felicitat (Sant Pere Pescador, 14 de novembre), un taller sensorial a la natura (Castelló d'Empúries, 21 de novembre) i Qi Gong (Roses, 28 de novembre).

Es tracta d'activitats pensades per fer en grups reduïts i seguint totes les recomanacions sanitàries. Per fer reserves o per més informació, cal trucar al 972 770 603 o a turisme@lescala.cat. Els quatre municipis de la badia de Roses (l'Escala, Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries i Roses), han iniciat també la difusió d'un vídeo promocional per tal de difondre els valors del territori i atraure un turisme sostenible, de salut i benestar i de proximitat.

Aquestes accions formen part del pla d'acció 2020 i del pla de promoció i comunicació conjunt que els alcaldes dels quatre municipis van acordar tirar endavant el mes de maig passat, en resposta a un estiu atípic i marcat per la situació que viu el planeta amb la Covid-19. En aquesta línia, ja es van impulsar també altres mesures econòmiques conjuntes com a resposta als efectes que la pandèmia està suposant per a les empreses d'aquests municipis.

El vídeo fa especial referència als atractius històrics, culturals, naturals, gastronòmics i esportius que ofereix la badia de Roses. Els quatre municipis consideren clau treballar en xarxa per la Badia, fomentant el turisme responsable i sostenible, i potenciar l'oferta turística i comercial del territori.

Els municipis de la Badia continuen treballant en xarxa per tal de promocionar i potenciar una nova forma de gaudir d'experiències úniques en un entorn paisatgístic, natural i únic com és la Badia de Roses. Aquestes experiències creades el 2019 pretenen readaptar-se a les necessitats actuals amb la intenció de consolidar-se com un producte turístic únic a la Badia. Els quatre municipis consideren que ara és el moment de treballar conjuntament i posar els esforços en dinamitzar turísticament la Badia com a destinació de Turisme sostenible i segur. L'edició de l'any passat va tenir molt bona acollida i els ajuntaments de la badia de Roses ja estan treballant en altres propostes per potenciar l'activitat fora de la temporada d'estiu en altres camps, com l'actiu-natura.