Vuit aliments clau per cuidar-nos a la tardor

Immersos ja en la tardor i amb l'abric i el paraigua preparats quan no fa gaire lluïem sandàlies, no és només el nostre armari el que canvia sinó també el nostre rebost. On abans hi havia productes més fresquets, ara trobem altres aliments, com els llegums, els fruits secs o les hortalisses de temporada. La nostra cuina també es transforma, i les amanides i el refrescant gaspatxo donen pas a guisats i plats de cullera, amb uns nutrients necessaris per protegir el nostre sistema immunitari amb el canvi d'estació i la baixada de temperatures.

I és que l'alimentació està estretament lligada a les èpoques de l'any, però sovint desconeixem quins beneficis aporta al nostre organisme cadascun dels productes propis de la tardor. Gràcies a la nutricionista Natalia Ramos, avui et donem les claus per identificar els aliments perfectes per afrontar la baixada de temperatures amb tota l'energia:

Bolets i fongs. Són un dels productes estrella de la temporada. Són baixos en calories i rics en minerals com potassi o seleni i en vitamina B3.

Llegums. Encara que amb l'hummus els cigrons s'han convertit en un habitual de les nostres taules, hi ha una gran varietat de llegums per afrontar l'arribada de la fred, com unes llenties, una bona escudella o unes mongetes blanques amb bledes. Font de proteïna i fibra, són un aliment perfecte per a aportar-nos energia i nutrients, a més de ferro, un mineral vital per al bon funcionament del nostre sistema immunitari.

Peixos blaus (salmó, sardines, bonítol, tonyina ...) Aquest aliment és un dels plats principals de qualsevol època de l'any gràcies a les seves proteïnes d'alta qualitat i l'omega 3 que ens aporta. Mantenen els nostres ossos forts i contenen multitud d'antioxidants, a més de contribuir al bon funcionament del nostre sistema nerviós.

Carbassa. Amb un sabor suau, aquesta hortalissa destaca per la seva versatilitat i podem incloure-la en multitud de receptes, tant salades com dolces (si no has provat encara el pa de pessic de carbassa, no deixis passar més temps). A més, és rica en vitamina C que contribueix al metabolisme normal del ferro. Tampoc oblidis el carbassó, amb un alt contingut en aigua i baixa aportació de calories i hidrats de carboni que el converteixen en l'acompanyant ideal per a qualsevol plat.

Carxofes. Una verdura típica de la tardor que, a més de molt apreciada a la cuina, és baixa en calories i molt rica en fibra. Es pot preparar de moltes de maneres i encaixa amb tot tipus d'ingredients. Els espàrrecs de marge són un altre aliment ideal, ja que és el més diürètic de la dieta mediterrània.

Moniato. Aquesta "cosina llunyana" de la patata, poc instaurada encara en el nostre rebost, és un aliment perfecte per a les guarnicions dels teus plats de tardor, que a més de deliciosa, és rica en vitamina A, C i E.

Magrana. Aquesta fruita, a més de ser bonica per fora, ho és per dins. És una de les fruites que aporten una gran quantitat de vitamina C, que ajuda a protegir les cèl·lules enfront del dany oxidatiu i és font de fibra.

Fruits secs (castanyes, nous, ametlles...). No convé abusar-ne, ja que els fruits secs tenen una gran aportació calòrica. Però, sens dubte, són una cosa que no ha de faltar en qualsevol dieta, per la quantitat de ferro, fòsfor, vitamines i nutrients que aporten a l'organisme.

Així que ja saps! La propera vegada que vagis a l'supermercat, no t'oblidis d'incloure aquests aliments en el teu carro de la compra, ja que el teu organisme, sens dubte, t'ho agrairà.

