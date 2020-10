Neix l'Institut del Silenci per combatre patologies de l'estrès

L'Institut del Silenci és una entitat creada per conscienciar i compartir el valor i els beneficis del silenci que compta amb la participació del vicerector de la UdG i altres personalitats de l'àmbit educatiu, empresarial i de la consciència. L'entitat es va presentar oficialment el 15 d'octubre passat de forma virtual.

«L'Institut del Silenci és una entitat que s'ha creat per donar una resposta activa i creativa a molts dels símptomes i patologies que l'estrès està causant a la nostra societat. El nostre estil de vida està cada vegada més allunyat del benestar i la creativitat necessària en els nous contextos socials que ja tenim a tocar, i que cada vegada són més evidents i punyents» destaca un dels seus fundadors, el rosinc Edgar Tarrés.



Falta de recursos

Els nous mercats cada vegada més canviants i complexos; l'increment de noves patologies relacionades amb la incapacitat i la falta de recursos per fer front als reptes laborals i personals; les estructures obsoletes de moltes institucions per preparar els ciutadans d'un futur molt proper són algunes de les raons que han portat, els fundadors d'aquest projecte, a promoure aquesta iniciativa dirigida a mostrar els beneficis que té el silenci en la vida de cada persona.

Per tirar-ho endavant es duran a terme projectes, alguns dels quals ja s'han començat a articular en col·laboració amb la Universitat de Girona i el seu Departament d'Empresa per millorar l'eficiència, el benestar i la creativitat per a autònoms i emprenedors.

«Els projectes endegats aniran dirigits a conscienciar i aprendre a utilitzar el silenci en el nostre dia a dia». L'objectiu és promoure un estil de vida que tingui com a eix el benestar, la creativitat i la felicitat, tant en l'àmbit laboral, educatiu i personal. «Es tracta d'un projecte molt ambiciós, i a la vegada molt necessari» assegura Tarrés.

El dia 15 d'octubre, moment en què l'entitat es va fer pública, el doctor José Antonio Donaire, vicerector de la UdG; el degà de la Facultat de Turisme, Joaquim Vall­majó; el director de cinema Isaki Lacuesta; David Isern, empresari i gerent del Cerdanya Ecoresort, i la Milena Llop, especialitzada en desenvolupament personal, van ser els convidats que van explicar què és el silenci per a ells i la seva importància en aquesta societat cada vegada més sorollosa.

Presentació virtual

Durant l'acte, que es va fer de forma virtual a través de Zoom, la Lisa Juanola, en Jordi Reixach i l'Edgar Tarrés, els fundadors, van explicar els projectes que sortiran aviat i el perquè d'aquesta entitat tan singular, que ja abans de sortir a la llum, havia copsat l'atenció de la UdG, i algunes empreses per començar a crear valor positiu per a persones i organitzacions.