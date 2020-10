Les vacunes, més necessàries que mai davant la previsió de nous virus

Les vacunes són més necessàries que mai en una època en la qual els experts auguren una proliferació de nous virus i malalties, segons els especialistes que participaran el proper dimecres en una jornada científica sobre "la vacunació a l'era de la salut planetària", que organitza la UOC.

La pandèmia desencadenada per la irrupció de la SARS-CoV-2 ha tornat a la primera línia la rellevància que té la vacunació com a estratègia preventiva davant d'un bon nombre de malalties, segons el professor de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC) i consultor emèrit de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) Xavier Bosch.

Aquest serà un dels participants al seminari web, que ha organitzat la UOC per a dimecres que amb l'objectiu d'analitzar el paper de les vacunes, també en la prevenció del desenvolupament de certs tipus de càncer.

Bosch ha destacat que alguns virus poden produir càncer a llarg termini, i posa com a exemple el virus del papil·loma humà (VPH).

"La vacunació enfront de VPH ha beneficiat ja més de 100 milions de persones al món, la majoria a països desenvolupats, amb mecanismes establerts d'avaluació, vigilància epidemiològica i registres de seguretat vacunal".

"Actualment, tenim proves molt consistents que aquesta vacuna prevé des de la infecció per VPH fins a les lesions preneoplàsiques del coll de l'úter. A més, aquest mes d'octubre hem tingut la confirmació, llargament esperada, de la reducció en prop d'un 90% de els casos de càncer a les poblacions de nenes que van ser vacunades abans dels 17 anys".

Bosch ha recordat que l'objectiu de l'OMS per a 2030 és vacunar el 90% de les nenes menors de 15 anys, oferir un cribratge de qualitat (prova de VPH) a un 70% de les dones als 35 i als 45 anys, i tractar adequadament el 90% dels casos de precàncer i de càncer identificats en el cribratge.

"Es tracta d'un esforç internacional per activar l'interès i els recursos relacionats amb la possibilitat d'erradicar un dels càncers que eren més freqüents en la població femenina fa tot just un segle", ha dit el metge.

Segons Bosch, "els tumors associats al VPH s'estimen en prop de 700.000 casos anuals i poden localitzar-se, entre d'altres, al coll de l'úter, a l'aparell anogenital masculí i femení, i a l'orofaringe".

Pel que fa a les expectatives creades sobre la propera disponibilitat d'una vacuna per a la Covid-19, Bosch ha opinat que segurament el 2021 "es disposarà de resultats interessants respecte a diverses de les que estan en desenvolupament".

"Aconseguir la producció massiva i l'administració requerida a escala planetària serà més laboriós. La perspectiva optimista de la situació està en la potència de la indústria de les vacunes per escalar la capacitat de producció i en el compromís, per part de cinc de la gent gran productors, d'assegurar el subministrament inicial de 84 milions de dosis per als països de l'Aliança Mundial per a Vacunes i Immunització (GAVI), els més pobres del món", ha afegit.

La professora de la UOC Cristina O'Callaghan ha denunciat, per la seva banda, que l'impacte global d'aquesta pandèmia també ha posat en relleu la importància d'analitzar fins a quin punt els efectes de determinades conductes humanes sobre el medi ambient propicien la degradació dels ecosistemes, el que afavoreix l'aparició de microorganismes i l'expansió de malalties com la Covid-19.

Segons O'Callaghan, la relació entre l'estat dels ecosistemes i les pandèmies s'explica per mitjà de diversos mecanismes, com "el paper que tenen els ecosistemes amb elevada biodiversitat en la regulació de la transmissió de patògens, per aquest motiu els brots i l'expansió de virus, com la SARS-CoV-2, sigui més probable en àrees en què aquests ecosistemes estan més degradats".

"Un altre aspecte implicat ha afegit són els canvis en els sistemes de producció d'aliments, que faciliten el contacte entre fauna salvatge i humans a zones altament poblades, i alhora això facilita l'aparició i la propagació mundial de noves malalties infeccioses".

En aquest sentit, Bosch ha comentat que s'hauria de prestar més atenció a l'epidemiologia animal: "Ja vam tenir una grip aviària i una porcina, i també una patologia per coronavirus en camells i dromedaris que va creuar la barrera i finalment va aconseguir la transmissió entre humans (MERS)".

Per O'Callaghan, "les vacunes, i altres mesures orientades a la prevenció de malalties, són clau en el concepte de salut planetària, perquè redueixen el nombre de persones tractades als hospitals, que és el sector amb major impacte ambiental dins dels sistemes sanitaris".

Sobre els moviments antivacunes, Bosch ha opinat que "afortunadament es tracta de grups minoritaris però molt actius a les xarxes socials, on les notícies falses o 'fake news' poden fer estralls".

"El més delicat de gestionar no són els grups fanatitzats, sinó les posicions dels que dubten sobre la necessitat o la conveniència de vacunar-se o de vacunar els seus fills o els seus avis (vaccine hesitancy). Aquests grups d'opinió poden deixar-se portar per les inèrcies dels missatges antivacunes", ha dit per acabar.