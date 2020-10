Dipsalut ajuda a les famílies a afrontar l'efecte emocional de la crisi de la Covid

Dipsalut organitza sessions grupals conduïdes per professionals experts en habilitats parentals i acompanyament de famílies. S'hi proporcionen recursos útils per educar emocionalment els infants i per gestionar les pròpies emocions i les dels fills en l'actual context de crisi.

La pandèmia per la Covid-19 i els problemes i els canvis en la quotidianitat que comporta han posat en tensió moltes llars. Per contribuir a millorar-hi la convivència i el benestar emocional i promoure la criança positiva, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona proposa uns tallers als pares i a altres persones cuidadores.

Un curs de canvis



Les sessions, titulades Gestionem les emocions en un curs de canvis, han començat aquest mes d'octubre i es preveu que se'n facin fins a finals de desembre. S'estan difonent en col·laboració amb els centres educatius i les associacions de mares i pares de la demarcació de Girona. Es duen a terme en línia i són gratuïtes. S'ofereixen en diferents franges horàries –matí, migdia, tarda o vespre– per facilitar al màxim la participació. Amb el mateix objectiu, es vetllarà perquè totes les famílies puguin accedir a la plataforma telemàtica que s'utilitza per dur-les a terme.

El propòsit dels tallers és fomentar l'educació emocional d'infants, adolescents i joves a casa, compartint eines, recursos i activitats útils per acompanyar-los en el reconeixement i la gestió de les emocions i els sentiments, i fomentant les habilitats parentals i una estratègia de criança positiva. Alhora, també es vol proporcionar un espai de diàleg, confiança i cura, en què les famílies poden posar en comú experiències i trobar comprensió i suport.

La iniciativa s'emmarca com a eina complementària en les activitats per a la gestió emocional de la crisi de la Covid-19 proposades als centres educatius dins el programa d'educació per a la salut «Sigues tu», promogut per Dipsalut.

Aquest programa es desenvolupa a escoles, instituts i altres centres, i té una branca dirigida a implicar les famílies en l'entrenament de les competències socials i emocionals d'infants, adolescents i joves.

Per participar en les sessions, només cal emplenar un formulari d'inscripció, que està disponible a la pàgina web: https://www.siguestu.cat/ca/inscripcions-families.html.