Un taller a l'Escala s'apropa al sentiment d'angoixa amb la literatura

Ja fa anys que tant a Anglaterra com als Estats Units molts metges recepten literatura i poesia per combatre xacres. Partint d'aquesta base, ha nascut recentment BookLife, un projecte de biblioteràpia impulsat per la periodista Laura Garcia, responsable d'una agència de comunicació literària, que «utilitza la literatura de ficció per a usos terapèutics i per entendre situacions de conflicte o emocions que vivim dia a dia com la resiliència, l'esperança, la por o la culpa». Aquest divendres, a les 7 de la tarda, Garcia serà a la biblioteca de l'Escala per impartir un dels tallers dedicats a l'angoixa.

«A la literatura hi és tot», assegura Garcia qui és del parer que «hi ha un llibre per a cada persona i per a cada moment de la vida però, molts cops, no és fàcil trobar-lo». Ella té clar que la literatura «no només ens acompanya i ens entreté, sinó que ens pot ajudar a transitar per diferents situacions com la pèrdua, l'absència o el perdó». Els tallers que ella imparteix, tant per adults com per a infants, estan dividits per temàtiques i són fruit d'anys de treball de lectura i recerca.

Prescripció lectora

Garcia reconeix que els tallers estan funcionant molt bé, potser pels temps que es viuen i perquè «la biblioteràpia es pot aplicar a tota mena d'àmbits, ja que un dels avantatges és que estàs ajudant a través de la literatura i a l'hora promovent-la». En aquest sentit, Garcia explica que BookLife «no és una teràpia, no som psicòlegs i no volem ser-ho, BookLife s'emmarca més dins la prescripció lectora perquè és la literatura la protagonista».



La impulsora de la iniciativa també adverteix que el taller «no és un club de lectura» i que no cal anar-hi amb els llibres llegits. Tot i això, ella facilita el llistat de llibres al centre on assistirà perquè els puguin fer accessibles als participants. Són llibres de diferents gèneres, tant clàssics com moderns, tant d'autors catalans com estrangers, que tenen en comú la ficció. «Intentem fer una selecció equilibrada però sempre buscant el millor llibre per treballar aquell tema», admet. Ella no sobrepassa el límit de la ficció perquè creu que «les històries inventades o creades reflecteixen molt bé la nostra vida, i ajudar-nos, des de la distància i ja amb més serenor, en la situació personal».

Cada taller té tres llibres com a eix central, així com una temàtica, en aquest cas, a l'Escala, l'angoixa. D'entrada, Garcia fa una breu introducció del tema, «no per fer teràpia, sinó per veure com aquells llibres dels quals parlarem ens ajuden». Garcia opta pel format taller per animar a la participació i així tothom pot aportar les seves experiències entorn dels llibres, no només d'aquells tres centrals, també d'una guia molt més àmplia. D'entre els seleccionats, ella destaca alguns best-sellers catalans com La pell freda, de Sánchez Piñol. «Aquest llibre sempre m'ha generat una sensació d'angoixa acusada que es pot extrapolar amb moltes angoixes que vivim dia a dia», argumenta. Un altre llibre que rescata hi ha Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo, o El terapeuta, de Gaspar Hernàndez. A banda dels llibres, Garcia clou tots els tallers amb música.