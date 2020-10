Els menús escolars de la Regió Sanitària de Girona compleixen amb les recomanacions de verdura, peix i lactis

Durant l'inici del curs 2019-2020, des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) es van revisar, a la Regió Sanitària de Girona i en el marc del Programa de Revisió de Menús Escolars, les programacions de menús de 100 escoles. Aproximadament, cada tres cursos escolars es revisen les programacions de menús de totes les escoles de la Regió (319 centres educatius amb menjador).

Les escoles van rebre un informe amb recomanacions per millorar la seva programació de menús, arrel de les revisions realitzades, majoritàriament entre setembre i desembre, i també, al cap de dos-tres mesos de la revisió inicial, es van poder elaborar 12 informes de seguiment de les mesures suggerides. El tancament de les escoles per la pandèmia Covid-19 va impedir la realització de més informes de seguiment.

Segons es desprèn de la valoració inicial, s'ha detectat un compliment de més del 94% en la freqüència recomanada de verdures i hortalisses, peix i lactis, però cal millorar la presència de fruita fresca de temporada i proximitat, ja que un 33% de les escoles no en serveixen entre 4 i 5 vegades a la setmana a les postres, i de llegums, on un 10% de les escoles en donaven en menys freqüència de la recomanada. Cal esmentar també que un 34% de les escoles serveixen més carn vermella i processada de la recomanada, i un 28% més pasta i un 15% més postres dolces de les recomanades.

També es van poder realitzar 11 informes a escoles recollint la valoració sensorial del menú i, del funcionament del menjador a partir de les enquestes realitzades a l'alumnat i als monitors/es del menjador. Entre d'altres cal ressaltar que l'alumnat valora amb un aprovat el dinar de l'escola, per tant hi ha força marge de millora, nota inferior a la dels tècnics/ques de l'ASPCAT que també varen degustar i avaluar el menú i les característiques del menjador. Entre d'altres aspectes, es valora la temperatura del menjar servit, la textura, la consistència, el gust, l'olor, la presentació dels plats, etc. Cal esmentar que en el 91% dels menjadors els tècnics/ques consideren que hi ha soroll, que resulta molest en el 51% i molt molest en el 19%; també que un 18% de l'alumnat entre 10 i 12 anys manifesta que l'obliguen a menjar quan no s'acaba el plat, i un 58% diuen que pacten amb el monitor/a menjar-ne una quantitat i deixar-ne una altra. Les guies de referència actuals aconsellen permetre que l'infant mengi seguint la seva sensació de gana i sacietat, evitant així, haver d'insistir o forçar perquè s'acabi el plat, i treballar en l'aprenentatge de la decisió de la quantitat que vol en el plat per evitar el malbaratament alimentari. En el document "Acompanyar els àpats dels infants" de l'ASPCAT hi està recollida aquesta recomanació, a més d'altres.

El passat mes de juny, a través d'un webinar, es va presentar la nova edició de la guia de "L'alimentació saludable en l'etapa escolar, guia per a famílies i escoles, edició 2020" de l'ASPCAT en la que s'han actualitzat tant recomanacions alimentàries i dietètiques per als infants, com aspectes vinculats a la sostenibilitat mediambiental de l'alimentació, entre d'altres. En la revisió i consens d'aquesta guia hi han participat 55 professionals de 40 entitats diferents (Departaments de la Generalitat de Catalunya, universitats, municipis, societats científiques, associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, associacions de persones afectades per algun trastorn, etc.). Aquesta publicació s'estructura en un recorregut sobre la importància de l'alimentació en la infància, l'aprenentatge d'hàbits en família i el rol del menjador escolar en tot aquest procés educatiu. La guia facilita informació, eines i recursos a les famílies, centres educatius i als serveis de restauració escolar per tal de preparar acuradament les planificacions dels àpats i alhora promoure hàbits alimentaris saludables i sostenibles entre la

Aquest curs, els menjadors escolars s'han adaptat a les mesures de contenció de la Covid-19, on entre d'altres, s'ha hagut d'espaiar l'aforament per garantir la distància de seguretat. L'ASPCAT va redactar un document per ajudar a l'adaptació i en el cas que les distàncies de seguretat entre els infants no es puguessin respectar els requisits a complir per habilitar aules i altres espais polivalents al menjador habitual.

El Programa de Revisió de Menús Escolars (PReME) es porta a terme des del 2006 a través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Es va iniciar mitjançant un conveni entre els departaments de Salut i d'Educació, en el marc del Pla integral per a la Promoció de la salut mitjançant l'Activitat física i l'Alimentació Saludable (PAAS) i paral·lelament a l'Estratègia per a la nutrició, l'activitat física i la prevenció de l'obesitat (estratègia NAOS). Actualment a la Regió Sanitària de Girona hi col·laboren l'Ajuntament de Girona i l'Ajuntament de Salt, el Consell Comarcal del Baix Empordà i també els de l'Alt Empordà, Garrotxa, Gironès i la Selva, i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA).

Es pot trobar més informació sobre el programa PReME, sobre publicacions recents en relació a l'alimentació d'infants i joves i també sobre criteris alimentaris per a la contractació de la gestió de menjadors en centres educatius, a: http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/PREME/