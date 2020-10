Tallar la cadena de transmissió de la COVID-19

L'enunciat vol fer veure la importància de no encomanar-se la malaltia provocada per la Covid-19 i aturar-ne la disseminació. Sabem quines són les mesures més eficaces per evitar la transmissió del virus: la higiene de mans (i la higiene en general), mantenir la distància social i fer un ús adequat de la mascareta facial. Avui parlarem de com aturar la Covid-19 quan aquesta ja ha infectat.

Per parar la transmissió entre persones ja infectades o de les que encara no ho saben o poden estar-ho, disposem d'unes estratègies que ens permeten la detecció precoç del virus, altrament conegut com a detecció de casos. Es tracta de buscar i trobar la persona que està malalta, quan encara no ha donat clínica (quan la persona que ja ho està i no sap que està malalta) i fer la detecció i el seguiment dels contactes estrets d'aquesta, és a dir, de les persones que han estat en contacte amb una persona malalta i no ho saben.

És important que tots sapiguem reconèixer els símptomes d'aquesta malaltia. Per tant, en cas de tenir febre, patir de sensació de falta d'aire, vòmits i/o diar­rea, pèrdua d'olfacte o del gust del menjar s'ha de consultar al CAP, telefonar al 061 o utilitzant La Meva Salut. El metge, després d'una avaluació clínica, dirà si cal fer una prova PCR de la Covid-19. Alhora s'ha d'informar –per poder-les localitzar– de les persones amb qui s'ha tingut un contacte estret durant els dos últims dies abans de trobar-se malament.

Si s'està malalt i la prova PCR Covid-19 és positiva, es buscaran i s'informaran de tots els contactes estrets que ha tingut, s'identificaran i es localitzaran, posant-s'hi en contacte. Aquest s'han de quedar a casa fent aïllament domiciliari que durarà el que el professional sanitari digui. Quan és possible, cal connectar-se dos cops al dia amb l'App Stop Covid-19 cat, per fer la vigilància i el seguiment dels símptomes. Si cal, es tramitarà la baixa laboral.

I el contacte estret, qui és? És la persona que ha estat en contacte amb un malalt i que normalment no ho sap. Aquesta persona rebrà una trucada explicativa de la seva realitat i se li indicarà fer l'aïllament durant els 14 dies següents a l'últim contacte del cas detectat. També ha d'utilitzar l'app de seguiment sempre que es pugui. Recordem que una persona és un contacte estret quan ha compartit un espai inferior als dos metres, durant més de quinze minuts, des dels dos dies abans de començar amb símptomes de Covid-19.

Si la persona considerada contacte estret es pensa que ha emmalaltit, perquè no es troba bé, contactarà amb el seu CAP, el 061 o farà una consulta electrònica a través de La Meva Salut. Si està treballant i no pot fer teletreball, potser li caldrà la baixa laboral. Quan acabin els dies de confinament, si sempre ha estat asimptomàtic, s'informarà que ja pot tornar a fer vida normal, seguint les normes de la nova normalitat. Tallar la cadena de transmissió i evitar possibles nous brots vol el coneixement i la col·laboració de totes les persones. Per això és tan important detectar i aïllar els casos de Covid-19 com identificar i controlar les persones que han estat un contacte estret amb un malalt, que han de fer un aïllament i un seguiment correctes. Ara, més que mai, tots som responsables de la salut de tothom.