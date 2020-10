El càncer de pulmó és una de les principals causes de mort al món

Amb motiu de la Setmana Europea del càncer de pulmó, que se celebra del 10 al 17 de setembre, el Centre d'Excel·lència Oncològica GCCC de Clínica Corachan, referent a la sanitat privada de Catalunya, i GenesisCare, companyia líder internacional en tractaments oncològics, vol recordar la importància de l'eliminació del tabaquisme i el manteniment d'uns hàbits saludables en el dia a dia com a principals mesures preventives per a aquest tipus de càncer.

El càncer de pulmó és el tipus de càncer més freqüent en el món i el responsable del 18,4% del total de morts per càncer, per sobre del càncer colorectal, que ocupa el segon lloc amb un 9,2% de taxa de mortalitat, segons dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM).

A Espanya es detecten més de 29.000 nous casos cada any, i és el tumor responsable del nombre més gran de morts, superant els 22.000 morts a l'any. Entre les principals causes de la seva aparició, el consum de tabac és el factor carcinogènic més important, però, en els últims anys, el càncer de pulmó en no fumadors s'ha convertit en un problema creixent de salut pública.

Segons dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), el diagnòstic en dones ha experimentat un elevat avanç (augment del 2,2%), mentre que la incidència en homes s'ha vist minvada (reducció del 0,4%). Entre els principals motius d'aquesta situació hi ha, precisament, l'augment de l'hàbit de fumar entre el sector femení.

El càncer de pulmó, en general, no sol presentar simptomatologia en els seus primers estadis, però, entre els principals signes hi trobem la tos, aprimament, fatiga crònica o infeccions pulmonars persistents. Per detectar aquesta tipologia de càncer es poden realitzar proves de diagnòstic per imatge (amb raigs x o tc scan), anàlisi d'esputs o mitjançant una prova de biòpsia. Pel que fa a les mesures preventives destaca de manera principal l'eliminació de el tabaquisme, així com el manteniment d'uns hàbits saludables.



Hàbits saludables

Des del GCCC destaquen la importància d'incorporar hàbits saludables al nostre dia a dia, deixar de banda el tabaquisme per evitar l'aparició d'aquest tipus de malalties amb taxes de mortalitat tan elevades, tant al nostre país com a escala global, ja que aquest tipus de càncer no sol ser de tipus hereditari familiar però sí que està relacionat amb mutacions adquirides durant la vida (pel tabaquisme, per exemple).

El centre GCCC compta entre els seus tractaments amb les tècniques més avançades per tractar aquest tipus de tumors, principalment quan aquests no requereixen cirurgia. En els últims anys ha incorporat les millors alternatives per al tractament dels processos oncològics pulmonars, com la tècnica de Radioteràpia estereotàctica Corporal (SBRT), que tal com explica el Dr. Antoni Seral, oncòleg radioteràpic de GCCC, "aquesta tècnica ens permet tractar lesions menors de 4-5 cm., de forma molt precisa, amb mínims efectes secundaris i amb un reduït nombre de sessions (entre 1 i 5) però d'altes dosis per fracció. A més, a causa del moviment respiratori d'aquesta zona, al centre GCCC utilitzem el control respiratori durant el tractament per assegurar l'exactitud dels nostres tractaments. Si parlem dels pacients que han de realitzar tractament sobre volums grans, disposem de la tècnica VMAT (radioteràpia volumètrica modulada) que disminueix la toxicitat originada per la radioteràpia permetent l'administració de les dosis necessàries per a l'eradicació de la malaltia".

Per la seva banda, l'oncòleg de GCCC, Miguel Hernández-Bronchud, explica que "durant aquesta última dècada s'han aconseguit avenços molt importants en l'oncologia mèdica del càncer de pulmó (a més de la quimioteràpia o quimioteràpia amb radioteràpia concomitant). En concret, en un percentatge elevat de casos una gran fita ha estat el fet de poder establir decisions terapèutiques de manera personalitzada, és a dir, en funció de les característiques genòmiques i moleculars del tumor de cada pacient. Això és el que s'anomena medicina de precisió i ha suposat un molt significatiu increment de la supervivència en molts casos".

Al centre GCCC de Barcelona s'avalua si els pacients amb càncer de pulmó són candidats o no a rebre tractaments personalitzats mitjançant tests genòmics realitzats en el tumor o fins i tot en sang perifèrica ("biòpsia líquida"); encara és un percentatge limitat dels pacients que es poden beneficiar d'aquesta estratègia terapèutica. "En molts casos de pacients amb càncer de pulmó avançat o metastàtic no hauria d'indicar el tractament oncològic de quimioteràpia fins haver-se descartat si el pacient pot o no beneficiar-se d'una teràpia personalitzada basant-se en mutacions d'oncogens concrets (EGFR, ALK-trans, Ros etcètera); o sobre la base de l'expressió d'importants molècules immuno reguladores anomenades "checkpoints", que permeten immuno teràpies molt eficaces capaces de controlar el tumor fins i tot durant anys", afegeix el Dr. Hernández-Bronchud.



