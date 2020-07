En estudi la «Recepta Blava» de mar al Cap de Creus i Tossa per a pacients que han patit càncer

Aquest estiu i el de l'any que ve, un grup de quinze voluntaris que han patit càncer faran snorkel (submarinisme a pulmó lliure) i altres esports físics d'intensitat lleu o moderada a Roses i Tossa de Mar per valorar si aquests exercicis poden contribuir a la recuperació de la seva salut i millora del benestar.

El projecte Recepta Blava pretén avaluar, mitjançant l'ús de rellotges intel·ligents, si la pràctica de l'snorkel, banyar-se i caminar vora el mar en un entorn natural poden contribuir a millorar la salut de pacients que han patit càncer. En països com el Japó, Corea del Sud i Escòcia, existeixen ja les receptes verdes, una prescripció mèdica d'activitats en boscos o parcs urbans i que tenen els boscos terapèutics entre els majors atractius.

Tanmateix, les receptes blaves encara no s'han desenvolupat «tot i l'enorme potencial que tenen els mars i oceans ben cuidats per millorar la salut i el benestar de les persones» explica Eva Fontdecaba, metgessa de família del CAP Castelló d'Empúries de l'ABS Roses. «Òbviament, les activitats a mar no poden curar el càncer, però sí que podrien contribuir a la recuperació física i emocional de les persones que han patit aquesta malaltia», manifesta Fontdecaba.

La idea del projecte sorgeix d'un equip interdisciplinari d'investigadors format per metges de família i biòlegs marins. A més de Fontdecaba, s'hi suma el Dr. Josep Lloret, director de la Càtedra Oceans i Salut Humana i del grup de recerca SeaHealth de la Universitat de Girona (UdG); professionals de la salut de l'ABS de Roses i del CAP Tossa de Mar, oncòlegs de l'Institut Català d'Oncologia, investigadors de la Càtedra Oceans i Salut Humana i antropòlegs socials de la UAB en col·laboració amb la Fundació Roses Contra el Càncer i la Fundació Oncolliga.

Aquest estudi és un primer pas per poder «demostrar científicament els beneficis dels espais blaus per la salut de les persones». L'equip d'investigadors s'ha centrat a conèixer si les activitats recreatives a mar i a la costa podrien tenir un paper important en la promoció de la salut i el benestar de les persones «a fi de poder-los identificar com a actius en salut de la nostra comunitat».

Per a fer-ho, s'utilitzen rellotges intel·ligents, que recullen diferents paràmetres fisiològics, i enquestes. Una vegada s'han obtingut les dades, s'analitza la contribució de les activitats al mar per la millora d'aspectes com la freqüència cardíaca, la pressió arterial, les hores de son, el seu benestar, l'estat d'ànim o el grau d'estrès.

Recepta Blava ha estat premiat amb l'e-Health COMG 2020, un ajut per a projectes de recerca i innovació en tecnologies de la salut, atorgat pel Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) i el Campus Salut de la UdG. El guardó premia els treballs que aportin solucions tecnològiques per a pacients o professionals mèdics i que contribueixin a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.



Pràctiques a la Costa Brava

Recepta Blava es desenvolupa de manera paral·lela al projecte Ecosistemes Marins i Càncer, coordinat per la Càtedra Oceans i Salut Humana i finançat per GALP Costa Brava. Ambdós projectes també es beneficien d'una beca predoctoral de l'Ajuntament de Tossa de Mar i la Càtedra Oceans i Salut Humana, i les activitats estan previstes dins del Parc Natural de Cap de Creus i entorns, i Tossa de Mar. «Creiem que la qualitat de la costa, de les aigües i dels fons marins d'ambdues zones és imprescindible per poder demostrar els efectes d'aquestes activitats sobre la salut de les persones». Les activitats es duran a terme els mesos d'estiu entre aquest any i el 2021, segons l'evolució de la pandèmia.

Actualment, el projecte es troba a la fase de reclutament de voluntaris, i s'iniciarà amb una quinzena de participants, d'entre 18 i 70 anys. Aquestes persones que s'estan seleccionant ara han superat la fase de tractament d'un càncer en els darrers cinc anys, a més d'altres criteris en relació amb l'estat de salut dels pacients establerts amb l'ajuda del doctor Ángel Izquierdo, de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, expert en oncologia que forma part de l'equip investigador.



Els rellotges intel·ligents per a la pràctica clínica

El seu ús a la vida quotidiana pot ajudar a sensibilitzar sobre activitats de prevenció i promoció de la salut, empoderant el pacient i facilitant el seguiment de patologies cròniques, millorant així la seva qualitat de vida.