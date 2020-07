Introdueixen les noves tecnologies en la rehabilitació de pacients amb dany cerebral

Un consorci català liderat per l'Institut Guttmann ha introduït noves tecnologies com la intel·ligència artificial, el vídeo interactiu o la neuromodulació en tractaments de rehabilitació i estimulació cognitiva de pacients amb dany cerebral. El projecte Innobrain s'emmarca en la Comunitat RIS3CAT Nexthealth, impulsada per ACCIÓ i coordinada per Biocat, i té un pressupost d'1,16 milions. Al llarg de tres anys s'ha investigat la introducció de tecnologies per millorar la rehabilitació de pacients amb dany cerebral, demències o trastorns psiquiàtrics i definir tractaments més personalitzats. De fet, l'Institut Guttmann ja ha començat a introduir aquestes tecnologies com a suport per al tractament clínic de pacients amb dèficits cognitius.

En aquesta iniciativa també hi participen les empreses i centres tecnològics o de recerca Starlab, SKY&EARTH, Eurecat, l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial, el Centre de Visió per Computador, la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona (IAS), la Fundació Salut i Envelliment de la UAB i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. El seu pressupost, d'1,16 milions d'euros, està cofinançat pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Segons el director d'Investigació de l'Institut Guttmann, el doctor Josep M. Tormos, Innobrain parteix de la premissa que "si l'estimulem correctament, el cervell pot modificar la seva activitat i funcionament per recuperar-se d'un dany que ha patit; el 60% dels pacients que segueixen un entrenament cognitiu milloren la seva recuperació". "El repte és ajudar el 40% restant perquè aquesta ràtio pugui incrementar-se i per això és necessari definir l'estratègia adequada per introduir les noves tecnologies en aquests tractaments", ha detallat a través d'un comunicat del departament d'Empresa i Coneixement.

El projecte ha treballat en l'aplicació de la intel·ligència artificial per crear models de predicció i de prescripció que permetin millorar la personalització dels tractaments i el seguiment continuat de l'evolució dels pacients.

El consorci d'Innobrain ha combinat també altres tecnologies, com ara la introducció d'un sistema per monitoritzar l'activitat cerebral dels pacients mitjançant l'electroencefalograma (EEG). Una solució que permet quantificar de manera objectiva canvis en l'activitat cerebral conseqüència de la rehabilitació cognitiva per poder determinar la seva eficiència en la millora clínica dels pacients. Aquesta tecnologia s'ha combinat també amb la integració de vídeos digitals interactius en 360 graus per desenvolupar escenaris virtuals de rehabilitació cognitiva en els quals els pacients desenvolupen activitats de la vida quotidiana com a part del seu tractament.

Actualment l'Institut Guttmann ha començat a introduir aquestes tecnologies en pacients que han patit un ictus o malalties com l'Alzheimer o el Parkinson, així com trastorns com l'esquizofrènia o la depressió, entre d'altres. De fet, l'Institut disposa de la seva pròpia plataforma de telerehabilitació cognitiva, Guttmann NeuroPersonalTrainer®, per a pacients neurològics i psiquiàtrics.