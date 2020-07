El sobrepès i l'obesitat, associats a una baixa qualitat de l'esperma

Una revisió sistemàtica i una metaanàlisi feta per investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISPV a una norantena d'articles, conclou que el sobrepès i l'obesitat estan associats amb una menor qualitat espermàtica.

També un pes per sota del considerat normal s'associa a una reducció del percentatge d'espermatozoides morfològicament habituals. L'estudi suggereix que cal prevenir des de molt jove i mantenir una correcta nutrició i pes per evitar efecte nocius en la salut reproductiva. L'article demostra "amb gran rigor" la importància que té l'adipositat en la qualitat del semen i insta a fer estudis addicionals per dilucidar els beneficis potencials de perdre pes per millorar el potencial reproductiu en persones amb obesitat.

Els resultats d'aquest estudi, fet per l'investigador postdoctoral Albert Salas-Huetos que treballa a la Universitat d'Utah, en col·laboració amb científics de la Universitat Rovira i Virgili-IISPV i el CIBERobn, liderats pel professor Jordi Salas-Salvadó, acaben de ser publicats en la prestigiosa revista científica 'Obesity Reviews', una de les que té més impacte de l'àrea de l'endocrinologia i el metabolisme.

La infertilitat afecta entre un 10% i un 15% de totes les parelles en edat reproductiva i pot ser causada per una gran varietat de factors: genètics, fisiològics, ambientals i nutricionals. Però cada vegada hi ha més proves científiques de l'important paper que pot tenir la nutrició en la qualitat espermàtica, encara existeix controvèrsia sobre el paper del sobrepès, l'obesitat i un baix pes en els paràmetres espermàtics.



Inseminació artificial al Verge de la Cinta

L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa acaba d'ampliar la cartera de serveis d'obstetrícia i ginecologia amb la tècnica d'inseminació artificial conjugal (IAC), després de rebre l'acreditació del Departament de Salut. Dins del camp de la reproducció assistida, el primer esglaó és l'atenció primària i concretament l'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), on se sol detectar el problema d'esterilitat. El segon esglaó és l'atenció hospitalària, on es fa l'estimulació de l'ovulació amb coits programats i la inseminació artificial. I el tercer esglaó, també hospitalari, és en centres on té lloc la fecundació assistida in vitro (FIV) per a la qual cosa hi ha establerta una coordinació assistencial des del territori.