Eva Serra recull fons per a la lluita contra la Covid amb un llibre sobre el confinament

Un virus ha arribat i casa ens ha confinat és el títol del nou conte que ha escrit l'autora Eva Serra il·lustrat per Manel Mora. En el llibre (Omnia Books) tant Serra com Mora plasmen la seva tasca com a professionals del món de l'educació i expliquen com han viscut el confinament, compaginant les seves tasques com a mestres amb l'atenció a la família. L'obra compta amb un pròleg de Dàmaris Gelabert i la seva filla i destinarà tots els beneficis a la lluita contra la Covid-19.

Eva Serra és mestra d'educació primària i llicenciada en Psicopedagogia. També és jutge de competicions de ball esportiu i professora de ball, directora de l'escola de ball Aprenem de Figueres i autora de diferents llibres com Ballar malgrat els obstacles o l' Arnau posa ritme al futbol adreçats al públic infantil.

En aquesta publicació, Serra continua treballant per inculcar valors en els més petits tot i que, a diferència de les anteriors, ha volgut que tingués un caràcter més poètic fent rimar les frases del conte entre si. Així doncs, mestres, ballarins i músics han unit esforços per explicar el seu punt de vista del confinament a través de la rima i les imatges. «Em fa contenta pensar que, si arriba a molta gent, podrem ajudar molt més al lluitar contra la Covid-19» assenyala l'autora. El conte es pot comprar, a Amazon, i es pot encarregar a qualsevol llibreria de Catalunya.

La publicació té un caire solidari, ja que «he decidit contribuir a la meva manera a la lluita i investigació de la Covid-19, que tant ens ha canviat la vida a tots plegats. Aquest llibre aportarà fons a la lluita contra la malaltia a l'Hospital Clínic de Barcelona».

Un dels trets destacats de la publicació, també, és que «la Dàmaris Gelabert i la Laia Martínez ens han donat suport a la iniciativa escrivint el pròleg des de la seva experiència en el món de la música». Serra explica que «amb la Dàmaris Gelabert vam coincidir en la gravació del seu últim videoclip Mou el cos, on van estar convidats a participar els meus fills i una nena de l'escola de ball i a partir d'aquí vam mantenir contacte sobretot amb la seva filla, la Laia. Parlant va sorgir la idea que fessin el pròleg del llibre i estic molt agraïda per la col·laboració».

Les pàgines d' Un virus ha arribat i a casa ens ha confinat tracten temes que han estat claus en aquest confinament com l'ús dels balcons com a mitjà de socialització . Hi apareix fins i tot un casament al balcó en una de les il·lustracions, «ja que durant aquest confinament tenia molta feina amb alumnes que preparaven el seu ball per al casament, i han hagut d'ajornar la cerimònia». També la natura pren protagonisme a través, per exemple, d'animals com un porc senglar: «També he volgut plasmar en el conte com el confinament de les persones ha estat positiu per fer evident el mal que estem fent a la natura i com aquesta ha guanyat terreny».

Des del 2009, Serra és membre del Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Ball Esportiu i responsable de Ball Adaptat, organitzant tota mena de cursos de formació permanent dirigida als tècnics. Fa classes de balls de festa major i de competició a la seva escola de ball, Aprenem, de Figueres. Serra també és autora de l'únic llibre escrit actualment sobre la història del ball esportiu a Catalunya, Els balls de saló al nostre país.