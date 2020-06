Nova formació telemàtica per a familiars i cuidadors d'infants amb TEA

L'Associació TEA Alt Empordà ha iniciat una formació telemàtica sobre l'autisme per a familiars, cuidadors i cuidadores així com per a professionals d'infants i adolescents TEA (Trastorn de l'Espectre Autista). Des de l'Associació expliquen que, des de l'inici, «la nostra fita ha estat poder arribar a les famílies que, com nosaltres, tenen algun fill o filla amb autisme i poder oferir recursos i suport per afrontar les dificultats que comporta el Trastorn de l'Espectre Autista».

La situació de pandèmia «que acabem de viure, i que encara estem superant, ha dificultat que poguéssim donar inici a moltes de les iniciatives que teníem programades per a aquests darrers mesos. Per aquesta raó, ens hem sumat a la 'nova normalitat' i, per començar aquesta nova etapa hem incorporat un sistema de formació i orientació online per tal que totes aquelles famílies a les quals ens dirigim tinguin possibilitat d'accedir a més recursos». Plantegen en aquest cas una formació que impartiran especialistes de l'Associació Aprenem de Barcelona, que tenen molts anys d'experiència en intervenció terapèutica amb infants i adults amb autisme, i que tracten també amb les seves famílies. Són 4 mòduls formatius a realitzar en 2 dies (dissabte passat 13 de juny i dissabte 20 de juny) que tracten els següents aspectes: Comprendre a les persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista) i Suport conductual positiu, Adaptació als contextos i canvis i Estratègies de comunicació.

En mans de professionals



Aquestes formacions tracten aspectes molt presents i importants en relació amb les persones i infants amb autisme i per això «hem valorat anar de la mà de gent molt preparada i professional, Aprenem, perquè pugui ajudar les famílies que convivim amb el TEA a tenir més eines i recursos a través de la nostra Associació».

L'Associació TEA Alt Empordà vol sumar i generar noves xarxes de suport i sinergies que aportin valor com a recurs a la comarca. Estan compromesos amb les famílies, infants i persones amb autisme i seguirem endavant per forjar millores per a les persones amb TEA i les seves famílies.

L'associació neix l'any 2019 arran de la inquietud d'un grup de mares i pares de fills amb autisme, que, veient les necessitats existents i la manca de recursos i suport, «ens unim per a treballar plegats amb l'objectiu principal d'oferir suport i atenció a famílies, infants i adults amb TEA a l'Alt Empordà i informació, sensibilització, inclusió i formació a la societat en general sobre el TEA».

Els seus integrants donen a conèixer l'associació i, sobretot, el seu pla d'acció, amb el qual es pretén millorar la qualitat de vida de persones amb TEA i els seus familiars.

Manca de recursos



Tots ells són pares i mares de fills amb autisme i els quals han detectat una important manca de recursos i suport en el seu dia a dia. «Tota persona és digna i, per tant, la seva inclusió és un dret i un deure de tota la societat». Aquestes són les primeres paraules que formen el manifest del grup i el qual acaba amb un esperançador «forgem junts un futur amb optimisme».

Amb la creació de l'associació, pretenen donar veu i visibilitat a les persones amb TEA i les seves famílies. «Ens unim per treballar, sempre oberts a la societat, atès que volem que la gent capti l'essència i el perquè de tot plegat. Tenim una missió clara, que és bàsicament oferir suport i atenció a famílies, infants i adults amb TEA a la comarca» comenta Jordi Gich, vicepresident de l'associació. I afegeix: «Volem informar, sensibilitzar i potenciar la inclusió i la formació sobre el TEA».

Concretament, volen que els EAPs dels centres educatius, els CSMIJs, les Unitats Funcionals dels hospitals i els ajuntaments vagin de la mà, «per fer realitat aquesta línia divulgativa i de suport que tant busquem».