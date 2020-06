MaRoNes obre un espai d'acompanyament familiar a Roses

L'associació MaRoNes –constituïda a Roses el passat 2018– fomenta i promou la lactància materna i ofereix compartir aquest fet i les experiències relacionades amb la criança en general amb altres famílies de la població i voltants. Durant tot aquest any, MaRoNeS ha arribat a més famílies que s'han anat incorporant els dies de grup (1r i 3r dimecres de cada mes). També ha tingut consultes online, per correu, a través de xarxes socials... i «el confinament ens ha suposat un nou repte continuar donant suport a les famílies interessades. Actualment, tenim una petita tribu amb la qual compartim l'evolució de la nostra maternitat sense judici i respecte, i ens comenten el bon acolliment per part de les dones del grup» diu Mari Expósito, membre de l'associació.

A causa de la necessitat de compartir, debatre, preguntar ha obert un nou espai d'acompanyament familiar 0-3 anys guiat per la Sònia Moreno (Meraki) el 2n i 4t dimecres de cada mes. És un espai d'acompanyament a les famílies en el desenvolupament sensor i motriu d'aquesta etapa, de la conquesta de l'autonomia, dels ritmes de desenvolupament, entre altres.