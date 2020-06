I amb la calor arriben les picades d'animals

Amb la pujada de les temperatures arriben les picades d'insectes o d'animals marins. Generalment, produeixen molèsties menors que milloren amb el temps. Malgrat això, en alguns casos es poden complicar i requerir tractament. Tal com explica la metgessa Isabel Díez, de l'ABS l'Escala, «les picades més freqüents són les d'abelles, vespes i formigues i, en alguns casos, poden comportar reaccions greus i, fins i tot, comprometre la vida del pacient».

Díez adverteix que «un factor de gravetat en picades o mossegades d'animals verinosos és l'edat, ja que els nens, pel seu menor pes, reben una proporció més gran de verí. Altres factors a tenir en compte són l'estat de salut previ del pacient (ancians, immunodeprimits) i la localització de la lesió. La cara, la boca i el coll són les zones amb més risc de complicacions». I afegeix que «cal estar alerta davant dels edemes extensos, és a dir, aquells que sobrepassin l'arrel de l'extremitat afectada, dificultats per respirar o vermellor en zones allunyades de la picada».

Si tot i haver actuat per reduir-la, les molèsties continuen o generen tremolor, nàusees, mareig o dolor intens, la metgessa recomana anar a un centre sanitari.



Les picades perilloses

Les manifestacions clíniques poden variar, des de lesions locals com ara vermellor, edema, picor, febre o dolor, fins a quadres més asimptomàtics. Alguns insectes i animals marins que poden generar problemes si ens piquen són:



Abelles

Vespes

Formigues

Tàvecs

Mosquits

Mosques, sobretot la varietat coneguda com a mosca negra

Escorpí de terra

Aranya

Paparra

Puça

Medusa

Eriçó de mar

Escorpí de mar

Sangonera

Què fer si ens han picat?

D'insecte:

Extraieu el fibló. Si feu servir pinces, procureu no enfonsar-lo encara més ni escampar el verí. Renteu bé la zona afectada amb aigua i un sabó neutre. Apliqueu-hi una gasa o roba neta amarada amb aigua freda. Podeu posar-hi un preparat farmacèutic a base d'amoníac o bé fred (gel). En cas de picada a l'interior de la boca, doneu a la víctima gel per llepar o aigua freda. No rasqueu ni fregueu la zona. En casos greus, els serveis sanitaris d'emergències poden administrar l'antídot.

De medusa (la més freqüent en medi aquàtic):

Sortiu de l'aigua. No us grateu ni us fregueu la zona afectada amb tovalloles o altres peces de roba. Retireu les restes de tentacle (amb pinces o guants) i renteu la ferida amb aigua salada. No utilitzeu mai aigua dolça, ja que activa les cèl·lules i augmenta la quantitat de toxina. Ompliu una bossa de plàstic amb gel i apliqueu-la com més aviat millor, durant uns cinc minuts, sobre la zona de la picada (mai no heu de posar el gel directament sobre la pell). Si la coïssor no para, podeu aplicar fredor una altra vegada, durant cinc minuts més. Per evitar la infecció de la ferida, s'aconsella que apliqueu sobre la pell un antisèptic (alcohol iodat) tres o quatre vegades al dia durant 48-76 hores.

Com evitar les picades

La metgessa Isabel Díez aconsella «a la platja, portar calçat aquàtic i no banyar-se els dies de mala visibilitat. I per evitar els insectes, no anar a zones amb aigua estancada o bassals i usar repel·lents, especialment per als mosquits».

En el cas de les persones al·lèrgiques, «es recomana dessensibilització progressiva, portar antihistamínics i instruccions en l'autoadministració d'adrenalina».