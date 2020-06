I ara què cal fer?

La Covid-19 ens ha passat una factura molt gran, encara ens l'està passant i, probablement, encara ho seguirà fent durant un temps més.

El confinament que hem viscut ha estat molt dur. Mai ens hauríem pensat que podríem passar de gaudir de totes les llibertats a viure semiempresonats a dins de casa nostra. Tothom, llevat dels treballadors essencials, ha romàs a casa. Les persones, la ciutadania, ho ha fet molt bé. En l'època del confinament teníem els carrers buits i les cases plenes. El silenci era la remor del carrer, com també ho eren els cants dels ocells i de vegades el soroll d'algun motor dels vehicles dels treballadors essencials. Hem d'agrair l'esforç de tot aquest col·lectiu, sense ells no hauríem pogut viure. Sap greu pensar que molts no han estat invisibles.

Cada persona ha viscut de forma diferent el seu confinament. Algunes han fet petits treballs de manteniment a les cases, fent-la més segura i endreçada. Altres han fet exercici físic i n'han rebut els estímuls positius que dona aquest. Altres activitats han estat la lectura, el cant, el ball, la pràctica de ioga i moltes d'altres coses que han servit per a millorar la salut física i la mental. Però la veritat és que hi ha un nombre molt important de persones que han patit molt aquest confinament. De fet hem patit tots. Algunes s'han posat malaltes i d'altres estan en situació de risc de fer-ho.

Malalties cròniques

Farem especial esment a una part de certes malalties cròniques que potser aquests dies han quedat en segon terme. Malalties com la hipertensió arterial, les pulmonars, les del cor, la diabetis i, evidentment, les de la circulació venosa s'han de controlar. Hem vist que algunes persones no han aconseguit controlar-les. Han presentat xifres de pressió arterial molt elevades, glicèmies fora de control i han aparegut problemes circulatoris, alguns molt greus, com les tromboembòlies venoses, provocades sobretot pel poc moviment i la manca d'exercici físic i per un augment de pes. Algunes persones han menjat més, tot sovint en un intent per calmar l'angoixa provocada per la situació que es vivia. Les persones, a mida que s'ha anat ampliant el permís per sortir de casa han començat a augmentar l'activitat física. Però això tampoc ho ha fet tothom.

L'activitat física conjuntament amb una dieta equilibrada ens ajudaran a mantenir la salut. Caminar, caminar i caminar. És bàsic per gaudir de salut. Les revisions que s'han de dur a terme es faran en el seu moment. Ens avisaran, les programaran i es faran. Cal seguir els controls de les pressions arterials, recuperar les glicèmies a nivells normals, fer les revisions cardíaques i sobretot ara, que estem a la primavera, cal fer les de les malalties circulatòries de les cames. Cal donar importància als problemes de salut que tenen un elevat pes sobre nostre. Algunes consignes d'aquesta etapa són: perdre pes per recuperar la salut. Moure's per recuperar la salut. Menjar bé per recuperar la salut...

Gestionar correctament el postconfiament ens ha de permetre afrontar aquesta etapa amb força, energia i il·lusió. Preguntàvem: I ara què? Doncs ara és temps de salut. Esforcem-nos-hi en promocionar-la a tots nivells.