Pacients trasplantats impulsen una campanya sobre la donació d'òrgans i teixits en el Dia del Donant d'Òrgans

Pacients gironins trasplantats constituïts amb el nom @donemgirona i l'Hospital Josep Trueta de Girona amb el suport de l'Organització Catalana de Trasplantaments impulsen la campanya #joregalo a instagram en motiu del Dia Mundial del Donant, que es commemora el dia 3 de juny.

"Es tracta d'una iniciativa que vol promoure la idea de donar o regalar entre la població, ja sigui un somriure, una abraçada, una recepta de cuina o el que hom consideri, una foto, un vídeo de menys de 30 segons, un dibuix, quatre versos, un desig..." explica Marta Gubau, una de les pacients que promou la iniciativa juntament amb Laura Geli i Artur Marquès, també trasplantats i l'estudiant de 1r de Batxillerat de La Salle de Girona Paula Coma.

La doctora Núria Masnou, coordinadora de trasplantaments de l'hospital Josep Trueta de Girona, que dóna suport actiu a la campanya, ha explica que "Aquesta iniciativa sorgeix atès que aquest any, degut a la situació excepcional provocada per la pandèmia, no podrem organitzar les taules de sensibilització que es fan tradicionalment en els centres sanitaris i en altres llocs ni altres actes o taules rodones per temes de salut pública".

Per aquest motiu han creat el compte d'instagram @donemgirona on conviden a 'la donació'. Es tracta de buscar una manera de generar interactivitat i cridar l'atenció al voltant del fet de donar, i d'aquesta manera celebrar un Dia del Donant alternatiu.

La campanya compta amb la col·laboració de diferents professionals de la salut i d'associacions de malalts trasplantats de Catalunya i està oberta a tothom que hi vulgui posar el seu gra de sorra.