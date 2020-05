Onze motius per portar el teu fill a urgències

Amb la pandèmia del coronavirus, s'ha reduït considerablement el nombre de criatures que acudeixen a les consultes de pediatria. D'una banda, s'explica pel fet que com que els nens i les nenes estan confinats a casa, com que no van a la llar d'infants o a l'escola, fa que no es contagiïn ni de coronavirus ni d'altres virus que causen les malalties infeccioses habituals. I també pel canvi que s'ha imposat temporalment als centres sanitaris de prioritzar les consultes per via telefònica, evitant desplaçaments innecessaris. No obstant això, hi ha un tercer motiu que provoca que els pares evitin trepitjar els hospitals i les consultes pediàtriques en aquests dies tan complicats, i que pot comportar un risc per als menors: la por al contagi per coronavirus.



L'equip de pediatria de la Fundació Salut Empordà (FSE) ha observat que el confinament pot provocar en certs casos un retard en el diagnòstic d'algunes malalties i fins i tot que quan es consulti al servei d'Urgències ja estiguin molt evolucionades. Amb l'objectiu d'evitar riscos i oferir suport a les famílies, els pediatres han elaborat una guia de símptomes i recomanacions en què s'indica en quines situacions és imprescindible consultar l'especialista. Aquest document el podeu trobar a la pàgina web de la FSE, salutemporda.cat.



Vacunació

Quan heu de consultar el pediatre?

Febre: menors de 3 mesos, més de 40ºC, rigidesa de nuca, convulsions, taques de color vermell que no desapareixen en estirar la pell o dificultat respiratòria. Dificultat respiratòria: respira més de pressa del que és habitual, panteixa o se li enfonsa la pell entre les costelles. Dolor que no millora amb analgèsics (paracetamol o ibuprofèn). Traumatisme cranial amb símptomes d'alarma: menors d'1 any, pèrdua de consciència, dificultat per despertar-lo, confusió, plor persistent, convulsions o aparició de sang o líquid pel nas o les orelles. Convulsions o altres tipus de pèrdua de consciència i símptomes: pèrdua brusca de consciència, mirada perduda, rigidesa amb sacsejades o flaccidesa generalitzada. Si no cedeix en 5 minuts, acudiu al centre sanitari més proper o truqueu al 112. Vòmits i diarrees: si el nen està molt decaigut, els llavis i la boca estan secs, plora sense llàgrima, fa moltes hores que no orina o té els ulls enfonsats. Traumatismes amb deformitat, ferides per suturar o cremades. Ingesta de substàncies tòxiques o medicaments no indicats: truqueu primer a Toxicologia (91 562 04 20). Reaccions al·lèrgiques. Pacients amb malalties cròniques: es poden descompensar amb qualsevol malaltia aguda Nounats (menors d'un mes): és un col·lectiu especial. Davant de qualsevol símptoma com rebuig de l'aliment, canvi de coloració, plor continu o irritabilitat cal anar al metge.

Recomanacions

Per altra banda, recorden que, malgrat la situació d'excepcionalitat, cal seguir vacunant els nens, sobretot els menors de 2 anys, per a protegir-los de les malalties que gràcies a les vacunes mantenim a ratlla, i que no volem que ressorgeixin. Per aquest motiu, tots els centres d'atenció primària estan realitzant el seguiment del nen sa via telefònica o presencial i posant les vacunes d'acord amb el calendari fins als 15 mesos de vida.



Abans d'anar a urgències

Sempre que sigui possible, prioritzeu el contacte telefònic o telemàtic amb el vostre pediatre perquè valori la necessitat d'acudir a la consulta o a urgències. Potser la vostra consulta es pot resoldre o fer-ne el seguiment per telèfon, sense necessitat d'exposar-vos a riscos innecessaris.

Si heu d'anar a urgències

Si creieu que és necessari anar a la consulta o a urgències, tingueu en compte que els centres sanitaris tenen organitzats circuits diferents per a separar pacients amb sospita de coronavirus de la resta, amb l'objectiu d'evitar el contagi.

Igualment, cal que prengueu una sèrie de mesures: