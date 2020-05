Accions divulgatives de Dipasalut contra la violència masclista

Dipsalut, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, s'ha sumat a les campanyes endegades des de diferents administracions públiques i entitats per continuar combatent la violència masclista durant el confinament i per implicar tota la ciutadania en la lluita contra aquesta xacra.

Posem a disposició dels ajuntaments gironins materials divulgatius com cartells amb els telèfons d'atenció a les víctimes i per a la denúncia de casos que han habilitat les diferents administracions. També s'ha elaborat documentació específica per a les policies locals, amb les recomanacions a seguir davant la sospita o certesa d'un cas de violència masclista.

Cal recordar que un dels impactes del confinament arran de l'actual pandèmia ha estat l'augment d'aquest tipus de violència, a causa del fet que moltes dones i els seus fills i filles es veuen obligades a estar tancades tot el dia amb l'agressor. Aquesta situació d'aïllament també els dificulta contactar amb persones de l'exterior que puguin ajudar-les i accedir als telèfons d'atenció.

Per posar-hi remei, es demana la implicació de tota la ciutadania tant per denunciar casos o possibles casos de violència masclista, com per posar en contacte les víctimes amb els serveis d'atenció. Una de les accions dutes a terme és la campanya perquè els establiments comercials puguin activar els serveis de suport a les víctimes per a aquelles dones que no troben la forma de fer-ho sense que el seu agressor se n'adoni.

Els telèfons que posem a la vostra disposició són:

Si s'està produint una agressió en aquell moment (o se'n té sospita): 112

Per atenció a les víctimes i per assessorament relacionat amb qualsevol forma de violència masclista: 900 900 120 / 671 778 540 / 900900120@gencat.cat

Si teniu sospita o certesa que alguna veïna o clienta del vostre establiment i/o els seus fills poden estar patint aquest tipus de violència: 900 900 120.