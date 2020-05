És prioritari seguir cuidant els pacients amb càncer

Davant la situació de crisi que vivim pel covid-19, l'activitat sanitària s'ha vist afectada, destinant la majoria dels recursos a pal·liar la pandèmia i reduint o retardant significativament consultes i programes de detecció precoç, entre d'altres, per evitar posar en risc als pacients. Sense això, aquestes mesures poden estar impactant de manera important en el tractament dels processos oncològics dels nostres pacients.

Tot i que no hi ha dades concloents sobre el comportament del coronavirus en pacients amb càncer, aquests han d'extremar les mesures d'higiene i prevenció per evitar patir complicacions. Situació complexa que preocupa tant a pacients com a professionals. En el context actual provocat per la crisi del covid-19, la nostra major prioritat és seguir cuidant dels pacients amb càncer, garantint l'accés a tractaments segurs i eficaços amb el mínim risc de contagi possible davant el virus i el millor pronòstic de la seva malaltia.

És important analitzar cada cas sospesant els riscos i potencials beneficis esperats de l'administració del tractament oncològic. En els casos en què les demores d'unes setmanes no suposin un risc, es podria retardar el tractament, i en els urgents en què un retard pogués impactar de manera negativa en el seu pronòstic, caldrà iniciar-los o continuar-los, o fins i tot valorar tractaments alternatius com pot ser la radioteràpia. Per descomptat sempre amb totes les mesures de seguretat requerides.

En aquest sentit, la crisi del coronavirus ha portat els centres oncològics a implementar mesures de seguretat específiques, com la distància interpersonal i la reducció de el nombre de persones per sala d'espera, la restricció de acompanyants per pacient, l'atenció telefònica o per videotrucada sempre que sigui possible i mesures d'higiene extrema per garantir que les consultes i les zones de tractament estiguin lliures del covid-19 siguin segures per als pacients.

Protocols de prioritat

Però cal preguntar-nos què passa amb les persones amb sospita de tumor a què no se'ls està fent les proves diagnòstiques. La Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica assegura que s'estan establint diversos protocols que classifiquen la prioritat dels diferents procediments, ja siguin diagnòstics o terapèutics, en els que s'estima el temps de retard acceptable que no s'associaria amb un impacte negatiu en l'evolució dels pacients. D'acord amb aquests protocols, es intentarà garantir la realització de tot procediment que així ho requereixi, per mantenir l'atenció mèdica essencial.

En aquest context, a Clínica Corachan han posat en marxa un circuit lliure de covid-19, especialment dissenyat per obtenir totes les proves diagnòstiques en la mateixa visita, en horaris reservats i específics per a pacients potencialment oncològics. D'aquesta manera s'està minimitzant el risc i el lògic temor generat pels pacients en acudir als centres hospitalaris en la forma convencional.