La medicina tradicional de l'índia, beneficiosa per a un bon descans

Et costa dormir? Vols descansar millor? Si el que et lleva la son són les preocupacions, l'angoixa i la por, la terapeuta Míriam Monteys ofereix alguns consells per ajudar a dormir millor (alguns d'ells basats en la medicina ayurvèdica, de l'Índia). «Sabies que la por es relaciona amb el fred? Doncs es tracta d'escalfar-nos! D'entrar en calor!» apunta, tot oferint una sèrie de recomanacions.

En primer lloc: «Posa't mitjons de llana! La por es relaciona amb el fred (un concepte que explica molt bé l'Ayurveda, la medicina de l'Índia). Així que cal entrar en calor per alliberar-nos de la por!

Posa els peus amb aigua calenta (tan calenta com puguis) i una cullerada de gingebre en pols i estigues una estona».

En segon lloc: «Pren aliments calents: sopes i cremes calentes. I afegeix-hi un polsim de gingebre en pols o pebre negre, també. El gingebre és una espècie que aporta escalfor interna. Evita amanides i aliments crus en general. La fruita menja-la en forma de compota». Les infusions, sobretot abans d'anar a dormir (passiflora, valeriana, gingebre€), són molt recomanables, també.

Un altre aspecte bàsic que apunta Monteys és mantenir «la regularitat en els hàbits i les rutines (llevar-se, àpats, exercici, anar a dormir a la mateixa hora més o menys)».



Mantenir rutines

Cal també mantenir unes rutines per calmar la ment abans d'anar a dormir: «Dutxa't amb aigua tèbia-calenta. Quan et dutxes, neteges molt més que la pell. No has tingut mai la sensació de sentir-te alleugerit després d'una dutxa? I si pots fer-te un petit peeling amb sal marina barrejada amb oli mentre et dutxes, molt millor! Fes-te un massatge amb oli calent (de sèsam, ametlles o oliva) als peus i a les orelles», aconsella.

Just abans d'anar a dormir cal seguir una sèrie de consells per obtenir un bon descans, recalca Míriam Monteys. Cal crear un ambient tranquil i relaxant abans d'anar a dormir: música relaxant, ambientar l'habitació amb olis essencials de lavanda o llimona, llums suaus. És important repassar tot el que s'ha fet durant el dia, no per analitzar-ho, si no per treure-ho de la ment. Buidar la tassa, com diuen els budistes. Així durant la nit la ment ja no se n'haurà d'ocupar més. Finalment tenir pensaments positius que seran la llavor que germinarà l'endemà i ens farà estar tranquils.

Flors de Bach

En aquests moments també cal destacar les flors de Bach com un gran aliat per al nostre benestar: «Les podem demanar a les farmàcies o botigues de dietètica. No tenen efectes secundaris. Les poden prendre nens, nadons i embarassades. No tenen contraindicacions i no són incompatibles amb cap medicament. Són essències florals que regulen emocions. En cas de no poder dormir bé podem prendre'n». Monteys recomana intentar no prendre'n més de cinc. Per demanar consell, els interessats poden contactar-hi a través de la seva pàgina web: miriammonteys.com. A continuació detalla les següents:

Mimulo, per la por a coses o situacions conegudes com la foscor o la malaltia; Aspen, per la por a situacions desconegudes; Sweet Chestnut, quan ens sentim entre l'espasa i la paret, no veiem sortida; Gentian, quan estem tristos; Mustard, quan ens sentim com un dia gris; Beech, si no acceptem la situació, ens resistim a acceptar la realitat; White chestnut, quan tenim pensaments que no volem, pensaments obsessius. Walnut, quan ens sentim enganxats a una situació o persona; Agrimony, quan hi ha tortura i conflicte mental. No expressem el que sentim, fem veure que estem alegres però en el fons no ho estem i no ho mostrem.