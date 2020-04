L'esport en temps de confinament és bàsic per mantenir la salut.

L'esport en temps de confinament és bàsic per mantenir la salut. EMPORDA.INFO



Sempre hem dit que l'activitat física és una font de salut. Ara, en aquests dies de confinament, encara ho és més. Perquè com diu el lema del dia mundial de l'activitat física d'enguany, cada pas compta. I compta per mantenir la nostra salut.

S'aconsella fer 30 minuts diaris d'exercici físic en els adults i 60 en els infants o adolescents. I es fa el que es pot. Perquè l'exercici, ara, ja se sap, s'ha de fer a casa.

A casa hi ha un munt d'oportunitats per bellugar-se i mantenir-se actius. Repassem, es tracta de solucionar aquelles petites coses que sempre hem pensat que resoldríem el dia que tinguéssim temps. Ara és temps d'estar a casa i això ens dona l'oportunitat d'acabar les coses deixades a mig fer i tenir la casa endreçada.

Mantenir la casa neta i endreçada és molt important. Fer les tasques domèstiques habituals és una bona manera de moure'ns i contribueix a augmentar la despesa energètica. Es tracta d'escombrar, fregar el terra, netejar els vidres, treure la pols, fer el llit, rentar, estendre i endreçar la roba... És temps d'endreçar els armaris, posar ordre a la roba i rentar la que calgui. Triar papers i classificar-los. Remenar els calaixos per endreçar-los i traient allò que ja no ens serveix de res des de fa temps. Aquesta neteja ens fa sentir bé físicament, perquè posem una mica d'ordre a la nostra vida.

I per què no es pot ballar? Hi ha qui ja ho ha organitzat i ho fa des del balcó de casa seva i ho comparteix amb altres persones. La música i el ball són dos grans aliats, ara i sempre, de la salut i també proporcionen benestar.

Una altra possibilitat és donar-li vacances al comandament a distància de la televisió i quan hàgim de canviar de canal, fer-ho a l'antiga, és a dir, aixecant-nos del sofà i fer-ho manualment. Els estiraments, les flexions articulars són bons exercicis contra el carrall articular. Ara que estem tan aficionats a parlar per telèfon, potser és el moment de fer-ho tot caminant pel passadís mentre parlem. També podem fer servir les escales en lloc de l'ascensor. Hi ha algú que tingui gos i que encara no l'hagi tret a passejar? També hem d'evitar estar més de dues hores asseguts sense llevar-se de la cadira, la butaca o el sofà.

El bricolatge és una altra opció per bellugar-se i solucionar aquelles petites cosetes que estaven per reparar o que mai havíem tingut temps de col·locar. Pel que fa a les plantes, ara és hora de tenir-ne una cura especial. Ja siguin les del balcó, les del jardí i si se'n té de l'hort. Com a éssers vius que són, també necessiten les nostres atencions. Ara és el moment de posar en un lloc rellevant aquella bicicleta estàtica que es va arraconar un cop comprada i fer-la servir. L'exercici físic s'ha de fer ben fet. I si pot ser, dirigit amb tutorials. El ioga també és un bon aliat en aquests moments.

Estar a casa és alguna cosa més que passar el dia estirat al sofà. També és l'oportunitat d'acabar de fer aquelles coses pendents. L'activitat física que implica, ens proporcionarà benestar personal. Cada acció i cada pas compten a favor de la nostra salut física i mental.