Aquest tema que ara és recurrent, esperem que algun dia deixarà de ser-ho. Però mentre formi part del nostre dia a dia, val la pena anar recordant aquelles coses que ens diuen que hem de fer i que s'han de fer ben fetes. Ens hem de deixar guiar i creure les fonts oficials.

Unes preguntes senzilles amb unes respostes clares ens ajudaran a dur a terme l'aïllament domiciliari correctament quan està indicat fer-lo.

Què és l'aïllament domiciliari? És una mesura que pretén evitar la propagació del virus de les persones infectades d'aquelles que no ho estan. És una mesura de salut pública i, per descomptat, personal i de solidaritat amb les persones del nostre entorn i de la societat en general.

Per què es fa? Per evitar la propagació del virus a la comunitat i limitar-ne els contagis.

Qui decideix que una persona s'ha d'aïllar? Doncs els professionals sanitaris. Li dirà que cal que estigui a casa, sempre que clínicament hi pugui estar i el seu entorn ho permeti.

Quants dies dura l'aïllament? La durada està en funció de cada cas. Els sanitaris són els encarregats de fer una aproximació de la durada i també de fer-ne el seguiment. El pacient ha d'estar localitzable en tot moment i ha de seguir les instruccions que se li donen.

El malalt aïllat pot conviure amb la seva família? Cal observar estrictament unes normes. Aquestes són mantenir un distanciament amb persones de més de 65 anys, que tenen malalties cròniques, amb els nens més petits de 5 anys i evitar el contacte amb les persones vulnerables.

Com a recomanacions per fer-lo ben fet citarem: el pacient ha de tenir una habitació individual, amb porta tancada i finestra. Ha de tenir un telèfon –aquí es veu la utilitat dels telèfons mòbils–. Cal evitar el contacte amb les persones i els animals domèstics que conviuen a la llar. Ha de disposar d'un lavabo per a ús individual. Si no se'n disposa, cal desinfectar-lo després de fer-lo servir, amb lleixiu. No poden conviure amb el malalt persones vulnerables des del punt de vista de la salut. Cal rentar-se molt i molt sovint les mans amb aigua i sabó i fer-ho tal com hem explicat en ocasions anteriors. Si s'esternuda i/o tus, cal tapar el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús que s'ha de llençar després de fer-lo servir. Cal desinfectar-se les mans. No s'han de rebre visites. Cal estar atent als signes d'alerta, aquells que avisen d'un canvi per a pitjor de la situació i que s'han de comunicar als sanitaris pel conducte establert. Els signes d'alarma són tenir febre alta, dificultat per a respirar i empitjorament de l'estat general. Cal dipositar les deixalles i els residus domèstics en una bossa de plàstic que es tancarà i que es llençarà al contenidor de rebuig, dins l'horari marcat per cada municipi. No s'ha de sortir al carrer i en el seu lloc s'utilitzaran les xarxes socials i els mitjans online per aconseguir aliments i/o medicaments.

La nostra salut depèn molt de nosaltres i, en aquest cas, el que fem nosaltres també intervindrà en la dels altres. Siguem responsables.