La Covid-19 en embarassades pot provocar part prematur, pèrdua del benestar fetal i trombocitopènia

La infecció perinatal pel nou coronavirus, que provoca la malaltia Covid-19, pot tenir efectes adversos sobre els nounats, com ara la pèrdua del benestar fetal, part prematur, distrès respiratori o trombocitopènia, acompanyat d'alteració de la funció hepàtica i, fins i tot, la mort.

Així ho assegura el Ministeri de Sanitat en un document cientificotècnic, en el qual recorda que existeixen "molt poques dades" d'embarassades infectades i que sembla que "no són més susceptibles" de patir-lo, com així ho confirma el fet que hi ha més homes que dones afectats per la malaltia.

De fet, el departament que dirigeix Salvador Illa assegura que la pneumònia no sembla que sigui "més greu" que en la resta de la població, i que "no hi ha cap evidència" que es transmeti el virus quan s'adquireix la infecció durant el tercer trimestre d'embaràs.

No obstant això, sí que és probable que la infecció perinatal provoqui efectes negatius sobre els nounats com, per exemple, distrès respiratori, prematuritat o trombocitopènia, entre d'altres problemes que s'han esmentat anteriorment.

Es tracta, per tant, d'un dels grups de risc a l'hora de patir la malaltia, de la mateixa manera que ho són les persones més grans de 60 anys, els pacients amb malalties cardiovasculars i hipertensió arterial, diabetis, patologies pulmonars cròniques, càncer i immunosupressió.

Així mateix, es consideren més vulnerables les persones que viuen o treballen en institucions tancades, especialment la gent gran que viu en residències. En canvi, el grup considerat menys vulnerable per la seva evolució clínica són els menors de 18 anys.