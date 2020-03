El confinament, un retir espiritual per fer un gran salt endavant

El retir obligat al qual tots estem abocats ens porta a reflexionar. «Tot anava molt de pressa, massa de pressa. La Xina s'expandia de forma desbocada. Avui érem a casa i demà podíem ser a l'altra punta del món. Hem convertit la natura i els seus recursos en una mercaderia. I segurament l'única forma de detenir aquest avanç inconscient i incontrolat de la humanitat era enviar-nos a tots a casa... a pensar». Era necessari aturar-nos: «No d'aquesta manera tan dràstica, però és una bona oportunitat per practicar l'acceptació i la paciència». A partir d'aquestes reflexions inicials, la terapeuta Míriam Monteys ens convida, des del seu canal de YouTube a prendre consciència de tot el que ens està passant per aprofitar aquest confinament arran del coronavirus, molt semblant a un retir espiritual: «Cal observar-nos, escoltar-nos, sentir-nos... per acabar fent un gran salt endavant».

Entre les diferents pautes que recomana, la primera és aprendre a descansar la ment: «És imprescindible permetre el nostre cervell divagar amb certa regularitat. Un cervell a ple rendiment és un cervell que descansa. Una forma d'aturar la voràgine de pensaments és respirar conscientment». En el ioga hi ha una forma de respirar que es diu Savitri Pranayama. «Es tracta de respirar profundament fins que notem que se'ns infla l'abdomen mentre comptem fins a 14, mantenir l'aire comptant 7, deixar-lo anar lentament tornant a comptar 14 i aguantar 7. Podem fer aquesta seqüència 5 vegades i ens relaxarem de forma immediata» recomana.

Igualment important, «quan vulguis asserenar la ment, és aquietar el cos: seu tranquil·lament, tanca els ulls i estigues en silenci sense cap més objectiu que observar-te i centrar-te en la respiració. Notaràs que els pensaments no s'aturen. No passa res. Deixa'ls passar, com un núvol que va i ve, això és tot».

Banys de sal, anar descalç per carregar-te de la bona energia de la terra, ordenar la casa, aprendre nous coneixements, contemplar imatges de paisatges verds i no deixar mai d'imaginar: «La imaginació és més poderosa que el coneixement. Les coses bones que t'han de passar estan esperant que les imaginis» assegura.

Per poder mantenir-nos en un estat d'harmonia i d'equilibri, recordem que ens bloquegen emocions com la por, la culpa, la vergonya, el dolor, la mentida, la il·lusió exagerada, els aferraments ter­renals. «Deixem-les passar. Apuntem-nos a cursos online de meditació o relaxació». No val queixar-se ni jutjar, «això no soluciona res i alimenta una espiral negativa que ara més que mai no ens ajuda». I recordem, assenyala la terapeuta, que ara toca ser com les granotes: quietes i atentes. La granota té paciència, i espera el moment oportú per fer un gran salt endavant. «A vegades cal frenar per seguir avançant», conclou.