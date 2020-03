Edgar Tarrés proposa Mindfullness online per guanyar pau en temps de confinament

El rosinc Edgar Tarrés és un dels grans referents al nostre país del mindfulness, el turisme, els banys de bosc i la música. La situació de crisi sanitària pel coronavirus l'ha portat a compartir el que més li agrada i sap fer «oferint sessions de mindfulness que ajudin a aportar pau i consciència en aquests temps que estem vivint».

El confinament «m'ha portat a adonar-me de moltes coses que queden amagades pel nostre dia a dia, ple d'automatisme, presses, estrès, etc., i veig que ara tinc el temps per dedicar-hi estones; per aprendre coses noves. Per reflexionar i sentir com va la meva vida» assenyala.

Així, cada dia, a dos quarts de deu del vespre, l'Edgar Tarrés proposa una trobada virtual al Facebook live o Instagram live, «per compartir una estona de silenci, consciència i pau. A més, també hi ha reflexions sobre tot això que estem parlant i que ens ajuden a viure més bé».

El seu projecte professional està dirigit a construir un món millor. «Per això, em dedico a disse­nyar experiències que acompa­nyin les persones a desenvolupar el seu benestar i la seva creativitat. Per mi, ambdues són molt importants per trobar la felicitat» explica.

Projectes com el que està duent a terme a la Facultat de Turisme de la UdG, «on hem creat l'assignatura de Felicitat. O els cursos de Mindfulness i Art del Museu de l'Empordà, que ara han quedat en stand by, són uns bons exemples d'aquesta proposta. Dins aquesta filosofia, estem desenvolupant, amb l'amic i també professor de creativitat de la UdG, una metodologia per viure de forma feliç: THE KONE».

Sobre la iniciativa que ha pres ara per traslladar a les xarxes socials la seva experiència amb altres persones, mentre duri el confinament, remarca: «Estic molt sorprès de la quantitat de persones que ho estan seguint, i dels comentaris que rebo d'agraïment, de comentaris, preguntes, dubtes... i això és bo». El terapeuta ha obert també un espai al seu web: www.edgartarres.com/sesiones-mindfulness/ on penja les meditacions que fa diàries.

Per al terapeuta, es pot fer una lectura positiva i és que «aquest confinament està sent una oportunitat molt important per poder-nos conèixer millor, avaluar la nostra vida i tenir temps per canviar de rumb. No és meravellós?», una reflexió que una gran part de la població, pel que comenta, ja s'està fent.