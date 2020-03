Què fem de la por?

Quan aquest article arribi a les mans del lector, potser ja estarà desfasat, perquè les coses se succeeixen tan de pressa, que el que ahir era novetat, demà ja pot estar superat. Però, si parlem del coronavirus, aconsellaria calma, higiene, prudència, respecte, seny i obediència. Ens hem de portar tal com les autoritats ens aconsellen, manen i ordenen. Respecte a aquesta malaltia, tots perseguim la mateixa finalitat, la de no emmalaltir i que per culpa nostra no ho facin la resta de persones del nostre voltant.

Tots sabem que val més curar-nos amb salut. Cada setmana ho solem constatar en aquesta columna. Però com que aquesta malaltia és nova, podríem preguntar-nos: «Que ens cal saber?» Doncs aquelles coses que hem de fer i les que no per prevenir-la. Essencialment les mateixes que en la resta de les malalties infeccioses respiratòries transmissibles: rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. També hem de dir que, si hem d'esternudar o tossir, hem de fer-ho dins un mocador tapant el nas i la boca i que tot seguit el llençarem a les escombraries, d'aquelles que la galleda s'obre amb un pedal i on haurem posat una bossa que es tancarà abans de treure-la per dipositar-la al contenidor d'escombraries, dins l'horari que marquen les ordenances municipals. Si no tenim mocador o ens enganxa d'imprevist tossir o l'esternut, ho farem amb el braç doblegat i a interior del colze. Immediatament després ens rentarem les mans. Cal evitar compartir menjar, estris o altres objectes sense netejar-los degudament.

La Generalitat de Catalunya proporciona informació actualitzada sobre aquesta malaltia a l'adreça d'internet: canalsalut.gencat.cat/coronavirus. Penseu que aquesta és una informació que va canviant a mesura que se'n saben més coses.

Recapitulem: cal seguir totes les normes de seguretat establertes pels organismes oficials. Mantenir la nostra higiene personal i la de l'entorn. Són mesures que disminueixen la transmissió del virus i provoquen menys afectació a persones i/o faci de forma més lenta en el temps, per evitar que la població emmalalteixi de cop. Aquests dies, s'està notant un aire espès, ple de dubtes, incerteses i pors. Però també apareixen signes i gestos que potser feia temps que no es veien, com la solidaritat. En moments de crisi, hi ha qui diu que surt allò dolent que les persones portem a dins, però també és quan es veu que l'ésser humà és essencialment bo i humà. Conclourem dient que hem de seguir disciplinadament les consignes que ens donen els experts per superar aquesta situació. Cal escoltar, estar atents i fer cas als experts en epidemiologia, salut pública i autoritats sanitàries.