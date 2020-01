El grup Iris presenta una APP per pacients amb càncer de mama

La Sala Brossa-Frégoli del Museu del Joguet de Catalunya de Figueres, havia d'acollir aquest dimecres, 22 de gener, a les sis de la tarda, la presentació de l'aplicació mòbil Comunitats de suport online a pacients que tenen o han tingut càncer de mama, de la mà de l'ICO (Institut Català d'Oncologia) i la Fecec Federació, amb la col·laboració del Grup Iris. Davant les darreres inclemències meteorològiques, els organitzadors han decidit posposar la presentació i fer-la el proper dimecres 29 de gener, al mateix espai i a la mateixa hora.

L'aplicació pretén que els usuaris puguin compartir l'experiència de la malaltia amb altres pacients i cercar l'ajuda i el suport de diferents professionals com ara infermers o psicooncòlegs. Aquesta aplicació, que promou el servei Català de la Salut i que està gestionada per la Unitat de Psicooncologia de l'ICO de l'Hospitalet, facilita el suport i l'ajuda entre pacients amb la mateixa malaltia. L'app funciona com si fos un xat (tipus WhatsApp) i conté diferents categories per xatejar i compartir experiències segons els seus interessos o inquietuds: dieta, exercici, emocions, relacions personals, imatge corporal o sexualitat.

Tanmateix, l'aplicació Comunitats proporciona un entorn virtual segur i anònim on participen, exclusivament, persones amb càncer de mama, i està supervisat per professionals de diferents àmbits terapèutics de l'oncologia.

L'app Comunitats es pot descarregar a l'App Store i al Google Play i des de l'ICO es dona d'alta a les pacients per poder-se registrar. Es pot demanar més informació al correu: iconnectat@iconcologia.net. La presidenta del Grup Iris, Lídia Albert, destaca l'interès d'aquesta aplicació, ja que ofereix la possibilitat que tothom que hagi patit càncer de mama hi pugui estar connectada.