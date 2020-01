Per què els homes tenen més risc de patir càncer que les dones?

Els homes són més susceptibles de desenvolupar càncer que les dones i aquest és un fet avalat en nombroses recerques, però el motiu d'aquesta diferència era fins ara desconegut. Un equip de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha identificat un dels principals mecanismes biològics pels quals els homes tenen més risc de patir càncer que les dones. És la pèrdua de funció de certs gens del cromosoma sexual Y, present únicament en els homes. L'estudi, publicat a 'Journal of the National Cancer Institute', s'ha realitzat en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat d'Adelaide, a Austràlia, i el Centre Genòmic d'Estònia.

Els investigadors han estudiat la funció de tots els gens del cromosoma Y en diversos càncers a partir de dades de 9.000 persones. Segons els resultats de l'anàlisi, la probabilitat de desenvolupar càncer augmenta quan es perd la funció de sis gens clau del cromosoma Y en diverses cèl·lules.

"Estudis recents havien demostrat que, en envellir, les cèl·lules d'alguns homes tendeixen a perdre per complet el cromosoma Y, que és fonamental per a la diferenciació sexual del fetus", assenyala el coordinador de l'estudi i cap del Grup de Bioinformàtica en Epidemiologia Genètica d'ISGlobal, Juan Ramón González. "Malgrat que la pèrdua del cromosoma Y s'havia associat prèviament amb una incidència major en càncer, les causes d'aquesta relació no es coneixien", afegeix.

Aquests sis gens del cromosoma Y estan implicats en la regulació del cicle cel·lular, un procés que, quan falla, pot donar lloc al desenvolupament de tumors. "Curiosament són gens que tenen una còpia similar en el cromosoma X", explica Alejandro Cáceres, primer autor de l'estudi. "Si, a més, la còpia del cromosoma X muta en les mateixes cèl·lules, fet que s'ha demostrat que passa, la possible protecció biològica d'aquests gens contra el càncer es perd completament", segueix Cáceres.



Una línia de recerca important



Comprendre les diferències biològiques entre homes i dones en càncer és crucial per desenvolupar línies de tractament i prevenció personalitzades. "Els homes no només pateixen més càncer que les dones, sinó que a més tenen un pronòstic pitjor. L'esperança de vida menor dels homes respecte a les dones s'explica, en part, per aquesta raó", assenyala el coordinador de l'estudi d'ISGlobal, centre impulsat per La Caixa.

Per això, identificar els factors que fan els homes més vulnerables al càncer és una línia de recerca important que intenta mitigar aquest risc. "Si bé els homes podrien estar més exposats a cancerígens pel tipus de feina o tenir més risc perquè eviten en major mesura les visites al metge, l'estudi demostra que existeixen factors biològics que fan que el risc en homes sigui major", subratlla el primer autor de l'estudi. "I, pel que sembla, un d'aquests factors es troba en l'essència mateixa de ser home: el cromosoma Y", conclou Cáceres.

Segons destaquen els autors, la supressió del cromosoma Y es pot produir ja sigui per la seva pèrdua de funció, la qual cosa explicaria estudis previs, o per altres mecanismes mediats per la inactivació química (epigenètica) de les mateixes regions. "Certes exposicions ambientals, com poden ser el tabac i altres tòxics, podrien afectar la funció del cromosoma alterant-ne l'epigenètica", apunta González. Per als investigadors, els resultats d'aquest estudi obren la porta al desenvolupament de mètodes de detecció dirigits i teràpies específiques per a homes amb càncer.