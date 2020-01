(No) sempre tots som iguals quan parlem de medicació

L'automedicació és prendre medicaments nous per a la persona per iniciativa pròpia sense cap intervenció del professional sanitari: ni en el diagnòstic de la malaltia ni en la prescripció o supervisió del tractament. Diversos estudis realitzats en l'àmbit de l'Estat espanyol i d'algunes comunitats autònomes situen el consum d'antibiòtics per automedicació entre el 25 i el 32%. Tot i que l'esforç dels darrers anys per millorar l'educació sanitària de les persones afavoreix l'autocura i un rol més actiu en la pròpia salut, cal trobar un equilibri entre l'autonomia dels pacients i l'expertesa dels professionals, segons aconsella la Fundació salut Empordà.

Els medicaments, independentment que es dispensin amb recepta o sense, no són inofensius i, per tant, poden ser perjudicials en determinades situacions. Per això és important utilitzar-los de manera responsable, amb assessorament mèdic, sanitari o farmacèutic.

Tal com remarquen el metge Vishal Shahani i la infermera Anna Guerrero de l'ABS l'Escala, «habitualment, l'usuari té més tendència a fer cas al que li diu un familiar o un veí que a preguntar a un professional sanitari. Això comporta que a vegades aquesta recomanació no és adequada a la persona en concret i pot suposar riscos, que en alguns casos poden arribar a ser molt greus». I afegeixen que «el professional sanitari aporta un valor afegit a la prescripció: assessora, explica i informa de possibles efectes adversos del medicament. Una cosa que la veïna o l'amic no poden fer».



Tingueu en compte



QUÈ POT PASSAR SI ABUSEM DELS MEDICAMENTS?

Aparició d'efectes secundaris, reaccions adverses i intoxicació Pèrdua de l'efecte del medicament en utilitzar-lo en casos no indicats Dependència o addicció al medicament Ocultació de problemes de salut greus i, en conseqüència, retard d'un possible diagnòstic i tractament Interaccions amb altres medicaments o aliments que la persona està prenent Resistències als antibiòtics, de manera que deixin de ser eficaços

SEMPRE CAL CONSULTAR ABANS?

No, hi ha símptomes menors, com ara l'acidesa d'estómac, el refredat o la febre que no requereixen intervenció mèdica i que es poden alleujar amb medicaments de venda lliure a les farmàcies. Ara bé, això no significa que siguin inofensius, per això en aquests casos convé demanar consell al farmacèutic.

En aquests tres casos cal consultar sempre el metge:

Abans de prendre cap medicament que necessiti recepta En cas d'embaràs, alletament matern, presència de malalties cròniques o si es tracta de nens petits Si, malgrat haver-nos automedicat de manera responsable, els símptomes no milloren o l'estat de salut empitjora



ALGUNES RECOMANACIONS