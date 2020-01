Oncolliga posarà en marxa un nou servei d'assessorament en dietètica i nutrició

La Fundació Oncolliga Girona posarà en marxa un nou servei d'assessorament dietètic aquest any. Se centrarà en aspectes com la influència de la nutrició en la prevenció del càncer, la millora en la curació, la prevenció de recaigudes i la disminució dels efectes secundaris dels tractaments farmacològics. Costarà 11.000 euros que es finançaran amb els donatius recollits a la darrera edició de l'Oncotrail de l'any passat. Segons les dades del balanç, en total es van recollir 331.365,49 euros. Un gruix important dels fons (124.592 euros) es destinaran als hospitals gironins per millorar el confort i el diagnòstic dels malalts de càncer; 167.500 euros a necessitats pròpies de la Fundació Oncolliga Girona, que en els darrers cinc anys ha experimentat un gran creixement en el nombre de serveis.

La posada en marxa d'un servei d'assessorament en dietètic i nutrició per part de la Fundació Oncolliga Girona és la principal novetat que s'ha donat a conèixer durant el balanç que l'entitat ha fet aquest dimarts a la sala d'actes del Museu del Suro de Palafrugell (Baix Empordà). Hi han assistit responsables de l'Oncolliga i entitats coorganitzadores (Club Atlètic Palafrugell i Agrupació Excursionista Palafrugell), entre d'altres. Segons han detallat, el nou servei es posarà en marxa en els pròxims mesos. El principal objectiu és oferir coneixements sobre la influència de la nutrició en la prevenció del càncer, la millora en la curació, la prevenció de recaigudes i la disminució dels efectes secundaris dels tractaments farmacològics. A més, es pretén fomentar hàbits de vida saludables en alimentació, desmitificar errors i creences en la població afectada i millorar la seva qualitat de vida.

Inicialment, aquest servei s'oferirà a través de visites concertades amb una especialista en nutrició i càncer a la seu de l'entitat a Girona però no es descarta desenvolupar en un futur una aplicació per a dispositius mòbils amb informació d'interès sobre aquesta temàtica. El nou servei té un cost d'11.000 euros procedents dels recursos recollits durant l'última edició de l'Oncotrail celebrada l'octubre de l'any passat.



Més de 331.000 euros recollits amb l'Oncotrail



Durant l'acte s'ha fet balanç de la darrera edició i s'ha explicat a on es destinaran els 331.365,49 euros que es van recaptar. Un gruix important dels fons recollits (124.592 euros) aniran als hospitals gironins per millorar el confort i el diagnòstic dels malalts de càncer. Concretament, 37.500 euros per a l'Hospital de Palamós (adquisició d'un software per obtenir imatges en 3D que permetran millorar la capacitat diagnòstica del càncer de mama); 23.405 euros per a l'Hospital d'Olot (servei de suport psicològic i adquisició de tres llits i matalassos); 20.908 euros per a l'Hospital Trueta (9 butaques per a acompanyants); 17.500 per a l'Hospital de Figueres (contribució a la construcció d'un jardí terapèutic al sociosanitari Bernat Jaume); 6.755 euros per a l'Hospital de Campdevànol (adquisició d'un humidificador i accessoris) i 18.523 euros per a l'Institut Català d'Oncologia (instal·lació de pantalles informatives a les sales d'espera i d'hospitalització).

D'altra banda, 167.500 euros serviran per al funcionament de la fundació, que en els últims cinc anys ha experimentat un gran creixement en el nombre de serveis, i també hi haurà una partida de 12.000 euros per a la investigació sobre el càncer que du a terme l'Idibgi. Aquests 12.000 euros se sumen als 38.000 que ja es van reservar de l'Oncotrail 2018, de manera que la donació a l'Idibgi serà de 50.000 euros.

Finalment, una part dels ingressos (15.291 euros) s'han hagut de destinar a cobrir les despeses del servei d'ambulàncies desplegat durant la cursa per garantir la seguretat de tots els participants.



Obertura de les inscripcions



L'Oncotrail és una cursa solidària de 100 km per equips que té com a finalitat recaptar fons per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer de les comarques gironines i els seus familiars. L'itinerari és circular i transcorre per paratges de mar i muntanya del Baix Empordà, amb sortida i arribada a Palafrugell. Una altra de les característiques que fan d'aquesta prova un esdeveniment esportiu únic és que l'organització va íntegrament a càrrec de voluntaris, prop de 600 entre avituallaments i logística, fisioterapeutes, podòlegs, serveis sanitaris i forestals.

La primera edició es va celebrar l'any 2013 i des d'aleshores el nombre d'equips participants i de donatius ha crescut de manera espectacular, passant dels 45 equips i 57.850 euros d'aquell primer any, als 270 equips i 331.000 euros de recaptació de la darrera edició, celebrada els 5 i 6 d'octubre del 2019. Els diners es recapten a través de les aportacions solidàries dels equips, que han de fer un donatiu mínim de 1.000 euros per poder-hi participar, si bé són molts els que depassen amb escreix aquesta quantitat. En total, en les set edicions celebrades fins ara s'ha recaptat més d'un milió d'euros (1.242.102,47).

Conscients de les pròpies limitacions organitzatives, els promotors de la cursa han marcat per a la pròxima edició un límit màxim de 270 equips participants amb equip d'entre sis i vuit participants. Com a novetat, en la pròxima edició s'hi podrà inscriure també el xofer de l'equip, que igual que els seus companys, tindrà dret a accedir als avituallaments.

La informació sobre el recorregut, que aquest any experimentarà alguns canvis, s'anirà actualitzat puntualment a la pàgina web de l'esdeveniment. Les inscripcions s'obriran aquest dimecres però de moment únicament per als equips que ja van participar en l'edició de l'any passat i els que van quedar en reserva. Aquest primer període d'inscripcions es tancarà el 29 de febrer i a partir de l'1 de març, si encara queden places disponibles, s'obrirà a tothom. La plataforma d'inscripcions i donacions és a www.oncotrail.cat.