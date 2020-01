Ramon Dalmau: «L'opció de no vacunar-se fa mal a la mateixa persona i a la societat»

Ramon Dalmau (Girona, 1959) recorda els orígens de la Unitat de Salut Internacional de l'Hospital Santa Caterina (Salt) l'any 2000 com un servei de prevenció i informació al viatger que ha anat evolucionant i creixent. Actualment és el punt referent a les comarques gironines sobre malalties infeccioses.

- Quins canvis ha vist en aquests vint anys?

- El principal és que hi ha més consciència de vacunar-se abans d'un viatge. També els viatgers d'origen estranger, que tenim un 20% (sobretot subsaharians i llatinoamericans). A més, hem vist aparèixer noves malalties que no existien a Europa, com el Zika, Chicungunya o Dengue. El fet és que la gent quan torna de viatge consulta per què té febre, així ens adonem que té símptomes i noves patologies.

- I afecta el canvi climàtic.

- Sense dubte. Avançar cap a zones més càlides provoca que els insectes augmentin la reproducció. Quan fa més calor, els mosquits es moren menys i s'estan reproduint constantment. Les malalties que transmeten són més freqüents. Què ha passat aquí? El mosquit tigre va venir d'Àsia fa uns anys i s'ha anat estenent per la conca del Mediterrani, un mosquit que era de zona tropical s'està adaptant al nostre clima. El fet que no es morin insectes adults a l'hivern, fan que cada cop n'hi hagi més. El fred és una assegurança contra la propagació de les malalties transmeses pels mosquits.

- Quines són les malalties més freqüents que tracteu?

- Les que venen per picada de mosquit. Com el Zika, Chicungunya o Dengue, que són virus semblants i es donen més en viatgers, que van a Colòmbia o Tailàndia. També hi ha la malària, que el 90% és gent immigrant que viatja al seu país a veure a la família, perquè són gent que hi estan molt de temps. Però hi ha pastilles preventives i és molt difícil que l'agafis.

- Els casos que heu detectat, estaven vacunats?

- Sí, normalment són quan no hi ha vacunació prèvia. Sobretot les malalties de pell o per picada de mosquit, que no tenim vacunes contra aquestes.

- Què en pensa de l'opció de no vacunar?

- Parlant clar, és un error garrafal. Això va començar el 1989 amb un article d'un metge americà en una revista científica molt reconeguda, on deia que els nens vacunats tenien més possibilitats de ser autistes de gran. Anys després va reconèixer que havia mentit i que ho havia fet per diners però el mal ja estava fet. Les vacunes són un medicament i, com a tal, poden produir efectes secundaris. A Anglaterra i Alemanya, on hi ha un moviment antivacunes important ha provocat que molts nens hagin agafat malalties que ja s'havien erradicat, com el xarampió. No vacunar fa mal a la persona i a la societat.

- En aquests anys, recorda algún cas anecdòtic?

- Tens casos que fan riure. No fa gaire va venir una senyora que l'enviava el metge de capçalera. Quan li vaig preguntar a quin país viatjava em va dir: «Badajoz». Vaig pensar que potser era una ciutat de Sud-amèrica, perquè hi ha algunes que tenen el mateix nom que aquí, i em va dir: «No, no, a Extremadura». El metge li havia dit que si viatjava havia d'anar a la Unitat de vacunes.