Cinc exercicis per millorar les teves relacions sexuals

Fer exercici físic aporta multitud de beneficis al nostre organisme. A més, ens ajuda a millorar les relacions sexuals perquè fa que siguin més agradables i perquè augmenta la libido sexual.

Aquests són alguns exercicis que poden millorar les teves relacions sexuals i que pots practicar sense necessitat d'anar a un gimnàs. Cal no oblidar enfortir braços, tors, glutis i cames i millorar la resistència, entre altres coses.

Millorar la resistència

Cal començar pel bàsic: augmentar la resistència. Per a això, és aconsellable la pràctica de qualsevol mena d'exercici aeròbic a nivells moderats durant períodes de temps llargs. Per exemple, pots caminar amb intensitat, trotar, anar en bicicleta o nedar de dues a tres vegades per setmana durant 45 minuts.

Tonificar els braços

Els braços són el punt de suport en moltes postures sexuals i com més forts i tonificats estiguin, millor es gaudirà d'elles. Un bon exercici per enfortir-los són les flexions. Realitza tres sèries de 12 flexions cada dia.

Crunch abdominal

Els músculs de la zona abdominal participen gairebé sempre en l'activitat sexual. Per això, fer abdominals és un dels exercicis més recomanables per millorar les relacions sexuals. Pot realitzar tres sèries de 25 repeticions al dia.

El camell

És un moviment que pertany a la dansa de ventre i que serveix per a coordinar la zona pèlvica i a guanyar flexibilitat. Pot realitzar tres sèries d'un minut amb descans de 30 segons entre cada sèrie.

Assentades

Finalment, passem a la zona dels glutis i de les cames. La força i la resistència d'aquesta part del cos és molt important en les relacions sexuals. Pràcticament tots els moviments es fan amb aquesta zona del cos, amb la qual cosa, és recomanable exercitar-la. Fes tres sèries d'un total de 10 repeticions.

I ja està, amb aquests consells i un període de temps adequat hauràs millorat sense adonar-te les teves relacions sexuals.