El servei d'estètica oncològica de l'Oncolliga arriba a l'Hospital de Figueres

El servei d'Estètica Oncològica Integral de la Fundació Oncolliga Girona ja està disponible a tota la demarcació de Girona. Un any i mig després de la seva posada en marxa a Girona i Olot, el servei s'ha pogut estendre a la resta d'hospitals comarcals, entre els quals hi és el de Figueres, gràcies als diners recaptats a les últimes dues edicions de l'Oncobike, la cursa solidària en BTT que se celebra a l'octubre a la Vall de Llémena.

El servei d'Estètica Oncològica Integral té com a finalitat prevenir i minimitzar els efectes secundaris que els tractaments oncològics tenen sobre la pell i les mucoses dels malalts, especialment de les dones. La toxicitat de la pell, les mucoses seques (bucals, vaginals...), la hipersensibilitat al sol, l'acné o la coïssor són alguns d'aquests efectes secundaris. Tots ells són transitoris, però molt molestos, i l'objectiu d'aquest servei és minimitzar-los per tal que el malalt guanyi qualitat de vida i benestar, i de retruc, millori el seu estat anímic. El servei consta de sis sessions d'una hora de durada, amb periodicitat mensual i totalment gratuïtes.

En una primera fase, el maig del 2018, el programa es va implementar a la seu d'Oncolliga a Girona i a l'Hospital d'Olot i en el darrer trimestre d'aquest any s'ha anat estenent també a Palamós, Campdevànol, Blanes i Figueres, a través de convenis amb els diferents hospitals comarcals. El programa va a càrrec de Núria Izquierdo, especialista en estètica oncològica, que es desplaça fins als diferents centres sanitaris de manera periòdica, en alguns casos un cop per setmana i en d'altres cada quinze dies (*).

Servei finançat amb donatius de l'Oncobike

El servei d'Estètica Oncològica Integral es finança amb els donatius recaptats a l'Oncobike, la cursa de BTT per equips que l'Oncolliga organitza amb la col·laboració del Club Ciclista Sant Gregori, l'associació Cingles de la Llémena i els ajuntaments de la Mancomunitat de la Vall de Llémena. La cursa va néixer l'any 2016 i en les dues primeres edicions els diners recollits es van destinar a reformar i actualitzar els dos pisos que s'utilitzen com a llar-residència per a malalts de càncer i familiars.

Un cop complert aquest objectiu, es va decidir que l'Oncobike seria la font de finançament del nou servei d'estètica oncològica. El 2018 s'hi van poder destinar 36.443 euros i al 2019, 50.088.

(*) On podeu gaudir d'aquest servei?

— Girona. Seu de la Fundació Oncolliga Girona. Els divendres matí i tarda (cada setmana).

— Figueres. Hospital de Figueres (Sociosanitari Bernat jaume) . Els dimarts matí i tarda (cada setmana).

— Olot. Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Els dimecres matí i tarda (cada quinze dies).

— Campdevànol. Hospital de Campdevànol. Els dimecres matí i tarda (cada quinze dies).

— Palamós. Hospital de Palamós. Els dijous de 15 h a 20 h. (cada quinze dies).

— Blanes. Hospital de Blanes. Els dijous de 15 h a 20 h. (cada quinze dies).