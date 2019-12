Per què es tenen més ganes de sexe per Nadal?

Per què es tenen més ganes de sexe per Nadal? | Shutterstock

Potser ho has notat... o potser no. Però les festes nadalenques són un autèntic estímul per a la vida sexual de tots i cadascun de nosaltres. Unes dates amb al·licients que conviden a el contacte humà i a les mostres d'afecte portades a la seva màxima expressió.

Repassem alguns dels factors que fan que en Nadal siguem més proclius a les trobades íntimes.



Vacances



Entre els festius que molts poden gaudir com a dies lliures en aquestes dates, i les vacances pròpies d'alguns sectors laborals, moltes persones tenen per Nadal més temps lliure per passar amb les seves parelles (o per dedicar-se a conèixer i aprofundir el tracte amb nous contactes). I és clar, una cosa porta a l'altra...



Mostres d'afecte



Són dates propícies per a les demostracions d'afecte cap als nostres éssers estimats, el que augmenta la nostra sensibilitat. Això porta a les persones en parella a estrènyer els seus llaços i buscar més el contacte... i a aquells que estan solters, a tenir major desig d'establir nous vincles.



Festes i estat d'ànim



Les celebracions pròpies d'aquestes dates eleven la desinhibició i el desig en moltes persones, i aquest estat d'ànim eufòric i festiu és clau perquè augmentin les ganes de tenir relacions sexuals, sigui amb una parella estable o coneixent persones noves.



Més cura per l'aspecte físic



Les festes propicien que tots traguem les nostres millors gales. Vestits de festa, vestits elegants, aromes excepcionals, majors esforços en maquillatge i perruqueria... Tot s'uneix perquè explotem a el màxim la bellesa de cada un. I clar, això no passa desapercebut per als altres, que ens troben més desitjables.



Regals sexuals



En els últims anys s'ha viscut un autèntic 'furor' de les joguines sexuals i altres productes dissenyats per al plaer, i el Nadal és l'ocasió més propícia per regalar-los a una parella o una amistat. I és clar, a qui no li ve de gust provar un regal tot just després de rebre'l? Sigui en solitari o en parella, gaudir amb les noves joguines íntimes s'ha convertit en una cosa cada vegada més popular. I alerta, que aquest any arriba el 'boom' del Satisfyer...

Alimentació i afrodisíacs



Per Nadal mengem diferent a la resta de l'any. Les festes afavoreixen l'aparició de noves delícies gastronòmiques a la nostra taula, i aquí entren en joc aliments com les ostres, científicament provades com elevadors de la libido.



Beguda, alcohol i desinhibició



Les festes afavoreixen el consum de begudes alcohòliques i amb elles arriba la desinhibició dels que les consumeixen, la qual cosa, fins a cert punt, facilita el contacte humà i amb això les relacions sexuals. Però ja se sap, alerta amb els excessos, que en algunes ocasions poden acabar en desastre...