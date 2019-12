Els secrets dels nutricionistes per no engreixar-se aquest Nadal

Els secrets dels nutricionistes per no engreixar-se aquest Nadal

Els àpats nadalencs es caracteritzen per posar una quantitat excessiva d'aliments sobre de la taula. Entre els aperitius no falten el foie o els embotits, i com a postres, són típics els polvorons, torrons o el massapà, d'alt contingut en greix i sucre. Sumat a la ingesta d'alcohol que augmenta en aquesta època de l'any, ens trobem davant d'un còctel perillós que és més que recomanable controlar.

El atapeït de el calendari d'aquestes celebracions no dóna excessives facilitats. El sopar del 24 gairebé s'enllaça amb els dinars de Nadal i Sant Esteve i el mateix passa entre Cap d'Any i el dia d'Any nou. Per aquest motiu, la nutricionista Patricia Escribano recomana seguir aquesta sèrie de consells que ajudaran a evitar els excessos, així com a no caure en errors tan comuns com estesos entre la població:



No fer dieta abans



Posar-se a règim els dies abans de les festes té un efecte rebot que resultarà perjudicial, ja que provocarà un augment de la gana en els dies clau com nit de Nadal o Cap d'Any, en què es té accés a una quantitat excessiva de menjar.



Controlar els aperitius



Generalment, es tracta d'aliments molt grassos (formatges o embotits) que és millor substituir per altres més lleugers i diürètics com espàrrecs, carxofes o cabdells d'enciam.



Alternar l'alcohol i els refrescos amb aigua



Entre copes de vi o cervesa, convé incloure un got d'aigua que, a més de satisfer la set, ajuda a recudir la ingesta de begudes alcohòliques o refrescos edulcorats.



Escoltar el cos



L'aconsellable és arribar a les postres sense necessitat de descordar el botó de pantalons. A més, els aliments han de ser ben mastegats per facilitar la digestió i tenir temps suficient per detectar el senyal de sacietat, que triga aproximadament 15-20 minuts a arribar a el cervell des del primer mos.



Fruita al menú



Unes postres compostes per una macedònia o broquetes de diferents fruites és una opció bona i saludable que millorarà la digestió.



No saltar-se àpats



Al contrari de la generalitzada costum de saltar-se el menjar posterior a haver realitzat un dinar abundant, com la de Nadal o Cap d'Any, el recomanable és sopar alguna cosa lleugera com una amanida, una peix o una mica de fruita.

En qualsevol cas, els experts recomanen el sentit comú com la millor manera de controlar els aliments que ingerim en aquestes festes. Si a més realitzem algun tipus d'activitat física, processarem millor els aliments i evitarem sensacions tan incòmodes com la inflor d'estómac.