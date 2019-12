El truc per adormir-te en menys d'un minut que arrasa a la xarxa

Hi ha vegades que, encara que estiguem molt cansats per un dia que ha estat molt llarg, o haguem matinat més del normal, no aconseguim quedar-nos adormits al llit i tenir les hores de son que el nostre cos necessita. Per a molts, poder dormir plàcidament és un problema que es presenta cada nit i que comporta que l'endemà no puguem rendir ni a la feina ni en el nostre temps d'oci tant com ens agradaria. A més, la manca de son també afecta al nostre estat d'humor, anímic i de l'aparició de les ulleres.

Hi ha diferents productes farmacèutics que poden ajudar-te a dormir bé a la nit. Però també hi ha altres remeis casolans que podem realitzar just abans d'anar al llit i que ens poden ajudar a agafar el son abans del que pensem.

La tècnica "4-7-8", elaborada pel doctor Adrew Weil, qui va aconseguir doctorar-se en Harvard gràcies a aquest descobriment, promet que podrem adormir-nos en només 60 segons realitzant un fàcil exercici. En total, hem de seguir tres senzills passos que aconseguiran que el nostre cos aconsegueixi relaxar-se.



En què consisteix la tècnica "4-7-8"?



El primer que hem de fer és seure (també podem fer-ho estirats al llit, però el Weil recomana que és millor realitzar-lo amb l'esquena recta i recolzada en un suport). A continuació, hem d'inhalar l'aire amb el nas i comptar fins a quatre. El següent pas consisteix a aguantar la respiració amb aquest aire al nas durant set segons. En el tercer i últim pas haurem d'espirar l'aire durant vuit segons de manera forta i perllongada. L'ideal és repetir aquests passos unes tres vegades abans de tombar-nos. Comprovarem que el son fa acte de presència.

Weil explica que com més vegades realitzem aquest exercici al llarg dels dies, més senzill ens serà el poder adormir-nos més ràpid.